Adrián Ramos dejó importante mensaje de su futuro: "voy a extrañar todo"

Siguen confirmaciones en el mercado de fichajes para la Liga BetPlay 2024-I. Grandes rumores en el rentado nacional que pueden indicar el futuro de los clubes demuestran cómo se están preparando para trazar objetivos en el primer semestre del año que se avecina. Y es que, a falta de fichajes en América de Cali, más allá de Harold Rivera y de Éver Valencia, las bajas se multiplican.

Tras las salidas de Diego Novoa, Daniel Quiñones, Facundo Suárez, Carlos Darwin Quintero y Daniel Mosquera, se suma una nueva salida. Nada más y nada menos, que el adiós de un ídolo, un referente de la institución como lo es Adrián Ramos.

Escarlata desde siempre, Adrián Ramos recordó sus inicios con la camiseta de América de Cali. Un 2008 en el que, tras ser subcampeón en el Apertura, se quedó con el título en el Finalización.

"Los goles que más recuerdo son en situaciones más complejas, no importa si es una final o en la jornada ocho. Siempre van a quedar los goles en clásicos y obviamente el de 2008 que nos abría el camino para la estrella 13", inició Adrián Ramos.

De una manera emotiva, continuó diciendo, "América para mí es una pasión, es el club al cual quise llevar a lo más alto en el fútbol profesional. Para mí fue un sueño hecho realidad como jugador profesional en el América de Cali después de muchos años de lucha, de trabajo, esperando esta oportunidad y cuando la tuve, la disfruté mucho".

Agradeció a la hinchada y a la institución. "Siempre recibí mensajes de aliento, de cariño y me voy muy agradecido con ello. Vivimos momentos muy felices, donde aprendimos todos juntos, peor lo más importante, me quedo con ese cariño que siempre me transmitió la hinchada". Siguió aún más emotivo, "voy a extrañar todo. Desde la llegada hasta la salida, la conversación con cada funcionario del club".

Explicó su salida de la siguiente manera, "debo tomar la decisión que no ha sido fácil. Lo hago por mi tranquilidad, quiero disfrutar un poco del último o últimos años de mi carrera. Es un momento de darle oportunidad a nuevas generaciones".

Por último, dijo que nunca cambiarán sus sentimientos por la hinchada americana y por la institución. Espera que sigan los éxitos en América y se declaró un, "Americano por siempre". A sus 37 años, y después de la salida, queda la expectativa de su próximo paso por el balompié, pues sentenció que quiere seguir jugando en sus últimas experiencias como jugador.