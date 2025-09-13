Adrián Ramos encontró culpables en América: "La responsabilidad es..."

Un partido difícil ante el único equipo que está invicto en la Liga BetPlay era lo que venía para el América de Cali. En condición de visitante, los dirigidos por David González (desde la raya Alex Escobar) no pudieron dar el golpe contra Fortaleza que aprovechó una falta en el área para romper los ceros y llevarse los tres puntos y meterse en la segunda plaza.

Vea también:

La derrota sigue manteniendo al América en el fondo de la tabla con cinco unidades y con muchas necesidades y urgencias de cara a la clasificación. Necesitan más de 25 unidades para poder entrar a los cuadrangulares en 11 encuentros que les queda.

Alex Escobar y Adrián Ramos le pusieron la cara a los periodistas que se acercaron en la rueda de prensa para tocar el difícil tema después de una nueva derrota y la desilusión que puede acabar con las posibilidades de sellar la clasificación.

LA RESPONSABILIDAD DEL MAL MOMENTO DEL AMÉRICA

En la rueda de prensa, Adrián Ramos indicó cuál es el próximo objetivo del América de Cali con la Copa BetPlay en juego y un mal rendimiento en la Liga, “debemos pensar en el partido a partido. Es una situación muy dura, debemos pensar en el próximo partido, nos toca Copa. Hay que competir y ganar ante esta situación que sabemos que está difícil. Solo teniendo el carácter y la valentía es la única forma de salir de esta situación”.

Le puede interesar:

Afirmó que esta es una responsabilidad de los jugadores para seguir sumando de a tres en casa y de visita, “creo que la responsabilidad es de nosotros los jugadores en cancha. Somos los que competimos y si estamos a un nivel de competencia alto vamos a hacer que los entrenadores sigan. Desafortunadamente no han sido los mejores días para nosotros. No podemos olvidar la realidad que somos últimos que ha sido difícil el torneo, pero el equipo en los tres juegos ganó, empató y esta vez no se dio. Hay que corregir los errores y hacer el balance”.

Sobre las razones que lo llevaron a volver al América de Cali, Adrián dejó claro que no importa la posición en la tabla, “quería volver a competir con el equipo y ante la situación para jugar con América no veo si va primero o último. Algunos dicen que no estoy para ayudar y ya veremos. Tengo que trabajar, si el equipo estuviera bien hay que seguir trabajando y esperamos volver a la victoria en Copa BetPlay”.

SU FUTURO EN AMÉRICA DE CALI

No ha tenido muchos minutos en su regreso al América de Cali y evidentemente era algo que se podía esperar por su edad y por la falta de regularidad que ha tenido. Entre las preguntas le cuestionaron si seguirá o dará el paso al costado por el momento que vive dentro del club de poco juego y el mal momento del club.

Lea también:

Así como en las anteriores respuestas, dejó claro que todo es a su tiempo, “estoy trabajando para estar en la mejor forma y pienso en el partido a partido. Espero tratar llegar bien al martes y estar en la disposición del entrenador si así lo desea. Ya vamos viendo qué trae el futuro, qué se nos presenta y cómo vamos a estar”.