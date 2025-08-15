Actualizado:
Vie, 15/08/2025 - 07:49
Adrián Ramos es vinculado con otro club de Liga Betplay; NO es América
A sus 39 años, el delantero volvería del retiro para unirse a un equipo 'grande' del fútbol colombiano.
Adrián Ramos tiene la posibilidad de volver al fútbol profesional, pues se retiró a finales de 2024, y ahora habría entablado diálogos con un par de clubes del fútbol colombiano. Inicialmente se comentó que América era el club interesado, pero ahora se habla de otro equipo de Liga Betplay.
El otro equipo en el que podría jugar Adrián Ramos
Más que como una posibilidad real, es una opción que han arrojado los hinchas, quienes consideran que Adrián Ramos podría ser nuevo jugador de Independiente Santa Fe, pues el equipo requiere un delantero y es innegable la calidad de este futbolista.
En redes sociales ha hecho ruido el nombre del futbolista, y se apoyan en que el jugador solo se ha desempeñado profesionalmente en América y Santa Fe si se trata del plano colombiano, por lo que no debería descartarse su fichaje.
En los próximos días el futbolista debería resolver su futuro, pues está próximo a abrirse el periodo de inscripción de jugadores libres en el fútbol colombiano, y lo más probable es que Ramos pretenda desempeñarse en el balompié nacional. Claro, existe la chance de que continúe en el retiro.
¿Cómo le fue a Adrián Ramos en Santa Fe?
Adrián Ramos fue jugador de Independiente Santa Fe entre 2006 y 2007, lapso en el cual disputó 30 partidos y anotó cinco goles. No llegó a ser un futbolista realmente fundamental, y fue en su regreso a América cuando alcanzó su mejor nivel.
Claro está que Adrián Ramos es un futbolista de edad avanzada, quien difícilmente pueda alcanzar la intensidad de un jugador de algunos años menos, pero dado que hay pocas opciones en el mercado, podría convertirse en una opción interesante.
Ramos ha manifestado ser hincha de América de Cali, pero no se descarta que pretenda tener una nueva experiencia en el fútbol colombiano en un club diferente al que lo tuvo en sus filas hasta finales de 2024.
Fuente
Antena 2