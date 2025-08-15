Adrián Ramos es vinculado con otro club de Liga Betplay; NO es América

Adrián Ramos tiene la posibilidad de volver al fútbol profesional, pues se retiró a finales de 2024, y ahora habría entablado diálogos con un par de clubes del fútbol colombiano. Inicialmente se comentó que América era el club interesado, pero ahora se habla de otro equipo de Liga Betplay.

El otro equipo en el que podría jugar Adrián Ramos

Más que como una posibilidad real, es una opción que han arrojado los hinchas, quienes consideran que Adrián Ramos podría ser nuevo jugador de Independiente Santa Fe, pues el equipo requiere un delantero y es innegable la calidad de este futbolista.

En redes sociales ha hecho ruido el nombre del futbolista, y se apoyan en que el jugador solo se ha desempeñado profesionalmente en América y Santa Fe si se trata del plano colombiano, por lo que no debería descartarse su fichaje.

En los próximos días el futbolista debería resolver su futuro, pues está próximo a abrirse el periodo de inscripción de jugadores libres en el fútbol colombiano, y lo más probable es que Ramos pretenda desempeñarse en el balompié nacional. Claro, existe la chance de que continúe en el retiro.