Adrián Ramos listo para su regreso: firmaría con un grande del FPC

Aunque el delantero nunca descartó del todo la posibilidad de volver. En varias entrevistas posteriores a su salida de los ‘diablos rojos’, dejó entrever que si se presentaba una oportunidad “apasionante y desafiante”, no dudaría en ponerse los guayos de nuevo.

Hace casi dos meses el exjugador Juan Esteban Ortiz, conocido como 'Ganiza' y con pasado en Millonarios, Atlético Nacional y Medellín, reveló que Adrián Ramos le manifestó recientemente su deseo de jugar con el DIM. En medio de una charla con streamers partidarios del elenco poderoso, Ortiz contó que Ramos estaría dispuesto a unirse al equipo dirigido por Alejandro Restrepo.

“Adrián me dijo que quiere jugar en Medellín. Que siente que todavía tiene fútbol y que le encantaría vivir la experiencia de vestir la camiseta del DIM. Le gusta el ambiente, le encanta la hinchada y siente que podría aportar mucho”, afirmó Ortiz en aquella ocasión.

Finalmente, Alejandro Restrepo decidió apostar por la base que tenía. El conjunto antioqueño se inclinó por mantener la nómina que tenía con un par de retoques muy sutiles. Más allá de eso, Ramos podría estar de regreso en el FPC sorpresivamente.

Según las revelaciones de un sector de la prensa de Cali, el jugador caucano estaría listo para una nueva etapa en la Liga Betplay. Ramos tendría una opción para volver al América en el segundo semestre de 2025. El cuadro americano lo tendría en una lista de posibilidades para inscribirlo en caso de perder uno de sus referentes en ataque.

Por ahora, no hay una oferta oficial sobre la mesa, pero la intención del jugador está clara. Si las condiciones deportivas y contractuales se alinean, no sería extraño ver a Adrián Ramos nuevamente sobre los terrenos de juego, esta vez con la camiseta del Independiente Medellín. Un cierre de carrera digno para un referente del fútbol colombiano.