Adrián Ramos no baja los brazos en América: “Aferrarnos a una posibilidad”

Terminó la fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-II, exceptuando el juego entre Medellín vs Santa Fe que está aplazado en el Atanasio Girardot. Millonarios le dio la vuelta al América en un partido cambiante con el que los escarlatas iniciaron dando el golpe con anotación de Jan Lucumí. Un error de Joel Graterol originó el empate de Dewar Victoria y una mano de Daniel Bocanegra en el área fue determinante.

Leonardo Castro regresó al gol con una anotación de penal haciéndose cargo de la acción agónica que apaga un poco las ilusiones del América y que revive a Millonarios con una gran posibilidad de sellar la clasificación en las próximas jornadas de la Liga BetPlay.

Adrián Ramos decidió regresar al América de Cali, pero infortunadamente no ha contado con muchos minutos en el campo de juego. Ramos sumó tiempo en el clásico ante Millonarios y en la rueda de prensa, entró a la sala junto con Alex Escobar para hablar acerca del partido.

El delantero de Santander de Quilichao afirmó estar golpeado por cómo se dio el partido. Además, Alex Escobar sentenció que a lo largo de los 90 minutos fueron superiores a Millonarios.

MENSAJE A JOEL GRATEROL Y AFERRARSE A UNA POSIBILIDAD

Con 14 puntos, América quedó en una posición incómoda a falta de quince puntos por definir. Podrían hacer 29 unidades en lo que resta y tal vez el umbral no le ayude para sellar la clasificación. Dos errores fueron determinantes y poco a poco se acaban las posibilidades del club escarlata para estar en cuadrangulares.

Adrián Ramos respaldó a Joel Graterol al afirmar que, “es una situación difícil. Obviamente Joel sabe que tiene nuestro respaldo, son situaciones que nadie quiere vivir y le tocó a él. Debe tener mucha fortaleza mental. Ser fuerte y aguantar. Seguir trabajando y seguir creyendo, también aferrarnos a las posibilidades que tenemos”.

También habló acerca de un tema recurrente en las últimas fechas cada vez que se juega en el estadio principal de la ciudad de Bogotá, “esto se ha visto ya en varios juegos. La cancha no está, puede estar mejor para jugar, ojalá puedan corregir esta parte, creo que esa pregunta se la hacen a todos los que vienen acá y la respuesta es la misma”.

LAS ILUSIONES DEL AMÉRICA PARA CLASIFICAR

Además de ello, Adrián Ramos analizó el partido, “aprovechar algunos espacios que dejaba Millonarios, darle frescura al ataque, ellos tenían más el balón, pero se veían que se les podía hacer daño. Intentar aprovechar los espacios, pero desafortunadamente se dio un partido complejo. Ahora aferrarnos a la posibilidad”.

Por su parte, concluyó que saben la situación compleja que tienen, pero se aferran a los números y a las pocas posibilidades que tendrá, “un poco golpeado por los resultados, la llegada del profe David comenzó a cambiar dinámicas y hoy justamente llegábamos con varios partidos sin perder, se veía esa mejora. Esto es parte del fútbol, es un golpe jodido por como venía el grupo.

Competíamos, mejorábamos y hay que saber reponerse a esta situación. También la situación con los hinchas, ponernos de su lado, qué se les puede decir, es difícil. Como jugadores debemos tratar de reponernos, aferrarnos, ir partido a partido y hay que tener carácter para poder aguantar y ganar los partidos”.