Adrián Ramos y la razón de por qué salió en el partido ante Santa Fe

Leonardo Felicia, asistente técnico del América de Cali, habló en rueda de prensa luego del empate a cero goles ante Santa Fe. El ayudante de Juan Cruz Real se refirió a la salida de Adrián Ramos del partido, pues el capitán del equipo no pudo seguir y fue sustituido en el segundo tiempo.

Precisamente sobre el físico del atacante, Felicia no quiso decir algo a profundidad antes de conocer la valoración médica. No obstante, remarcó que Ramos se retiró de la cancha con una molestia en el tobillo y por eso se prefirió no arriesgarlo de cara a los partidos venideros.

Cabe recordar que el capitán americano salió al minuto 62' del segundo tiempo por el futbolista Cambindo. Afortunadamente para América, al parecer su problema no es algo preocupante.

Entretanto, Leonardo Felicia dio su balance del juego ante Santa Fe y resaltó que la intención era conseguir los tres puntos, pero no se pudo conseguir.

"La intención era ganar, nuestros jugadores hicieron un esfuerzo muy grande, de a poco iremos mejorando para agarrar ese nivel que tuvimos a final de año", indicó.

"A nivel general estamos muy conformes con el rendimiento y sé que el equipo va crecer como queremos", concluyó.

América de Cali es duodécimo en la tabla de posiciones con 6 puntos en cinco partidos jugados y una diferencia de gol de cero.