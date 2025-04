Advertencia de directivo del FPC a nuevo presidente de Dimayor: "Si trabaja bien..."

Desde hace un par de semanas Carlos Mario Zuluaga fue elegido como el nuevo presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y ahora, uno de los dirigentes del FPC envió un mensaje claro al directivo.

En entrevista con Planeta Fútbol de Antena 2, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, habló sobre la actualidad de su equipo y no perdió la oportunidad para enviar un mensaje a Zuluaga tras su nombramiento.

Lea también: Richard Ríos acaba con las críticas en Palmeiras; ¿Dará el salto a Europa?

"No tuve diferencias. Hice campaña para nombrar a Jaramillo, después no estuvimos de acuerdo en las formas cómo se manejó. Se llegó el cambio, llega Carlos Mario Zuluaga, esperemos a que trabaje, que no tengamos tropiezos. Uno cuando trabaja tarde o temprano llegan resultados. Si trabaja bien no va a tener problemas con ningún presidente", dio a conocer en medio de la entrevista.