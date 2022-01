Agente de Borja ataca a Gustavo Serpa: "demuestra la falta de visión y conocimiento"

Millonarios ha sido uno de los equipos que no ha anunciado ningún fichaje para la presente temporada, a pesar de que en las redes sociales se ha dicho lo contrario. El club ‘embajador’ ha visto cómo jugadores referentes han abandonado su nómina, por lo cual ha recibido comentarios negativos ante este hecho.

Uno de las opiniones en contra provino del agente de futbolistas, Juan Pablo Pachón, quien en recientes declaraciones manifestó que la gestión de Gustavo Serpa, representante del máximo accionista de Millonarios, no es la más acorde, luego que el directivo azul dijera que el futbol colombiano estaba “en mora de implementar el fair play financiero”.

Por tal razón, el empresario indicó que “con estas y otras declaraciones del señor Serpa no sabe uno si llorar o reír, pues es triste, pero al mismo tiempo cómico. En el pasado también habló de los “equipos de taller” y veo que constantemente ataca a los agentes de fútbol. Poner mínimamente en tela de juicio los gastos de una institución como la de Junior de Barranquilla, no sólo demuestra la falta de visión y conocimiento, pero es incoherente. Seguramente, Serpa no conoce y no tiene experiencia en lo que es el mercado de venta y compra de jugadores y los beneficios de Conmebol por clasificaciones a Copa Libertadores”.

Asimismo, en Semana, Pachón dijo que “en los últimos 3 años, Junior ha producido cerca de 30 Millones de dólares entre venta de jugadores e ingresos de Conmebol. Eso sin contar el 20% que aún posee en la futura venta de Luis Diaz, jugador que hoy esta valorizado en 80 millones de euros en el continente europeo. Creo que por esta razón Junior es un club modesto en lo que invierte”.

Por otra parte, apoyó que los clubes inviertan, pues en “caso contrario a otras marcas importantes del país como es Millonarios, la cual en los últimos 25 años no ha aportado ni un jugador referente para la Selección Colombia, y los poquísimos jugadores que ha vendido han sido a ligas menores como la MLS por valores inferiores a los 2 Millones de dólares, esto nos demuestra que el problema no es la falta del Fair Play financiero sino las enormes deficiencias administrativas, la falta de visión, y la falta de posicionamiento a nivel internacional”.