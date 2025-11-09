Águilas Doradas calentó la derrota con Nacional: “lo digo sin ego”

Sin duda alguna, uno de los partidos más atractivos en la jornada 19 de la Liga BetPlay 2025-II era nada más ni nada menos que el duelo entre clubes del departamento de Antioquia. Atlético Nacional recibió la visita de Águilas Doradas en el Estadio Atanasio Girardot.

No hubo un claro dominador en los 90 minutos, pese a la victoria de Nacional que lo deja en lo más alto de la Liga BetPlay junto con Medellín y Atlético Bucaramanga. Águilas Doradas, por su parte, tendrá que sumar de a tres en la última jornada y esperar otros resultados para ver si logra clasificar con 30 unidades.

Sobre los primeros 13 minutos, Juan Francisco Bauzá anotó el tanto inicial de Atlético Nacional. Águilas Doradas pudo empatar desde el punto penal, pero Jorge Obregón falló su lanzamiento frente a David Ospina. Luego, Jean Pineda puso la paridad y en otra pena máxima, pero esta vez para los verdolagas, se llevaron la victoria.

En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador Jonathan Risueño calentó todo con polémica frente a su rival Nacional que, pese a ganar el juego nunca fue el dominador claro del encuentro y Águilas plantó cara para poder igualar o llevarse los tres puntos en el Atanasio Girardot.

“LO DIGO SIN EGO, NO SORPRENDIÓ”; JONATHAN RISUEÑO TRAS LA DERROTA DE ÁGUILAS DORADAS

Una vez terminó el partido, Jonathan Risueño estuvo presente en la conferencia de prensa en donde destacó que está orgulloso de sus dirigidos y que estuvieron a la altura jugando de tú a tú, pero terminaron cayendo por un gol regalado, “tuvimos opciones claras de gol, pero también al rival le regalamos un gol".

Sin embargo, cuando le preguntaron por la planificación del partido, dio a entender que Nacional fue un equipo muy predecible, pese a que venía de golear a América de Cali y a Llaneros en la Copa BetPlay y en la fecha pasada de la Liga BetPlay. El estudio que hicieron previamente al partido salió a la perfección y nunca hubo sorpresas de los verdolagas.

Jonathan Risueño afirmó que, “lo digo sin ego, no me sorprendió Atlético Nacional, lo habíamos estudiado muy bien”. Claramente, hace parte de la planificación que antecede al partido, pero la polémica quedó, dado que, en anteriores fechas, Nacional era una máquina goleadora que le costó bastante estar en la mejor forma en este encuentro.

Pese a haberlos estudiado de la mejor manera, los errores propios de Águilas Doradas pusieron en problemas al club que terminó perdiendo por la mínima diferencia. Los dirigidos por Jonathan Risueño deberán entonces estudiar bien al Deportes Tolima que será su último rival en el anhelo de sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales.