Águilas Doradas dejó mal parado a Florentín: destapan cruda realidad de su salida

Esta Liga BetPlay ha dejado en crisis a grandes aspirantes para quedarse con el título. Águilas Doradas, que, en los últimos años ha sido gran protagonista en la fase regular y en los cuadrangulares semifinales, no ha podido levantar cabeza. Cesaron a Pedro Depablos y luego confirmaron a Gustavo Florentín que tampoco pudo con el Atlético Bucaramanga.

Dejó al cuadro leopardo antes de la Copa Libertadores, y tomó las riendas de Águilas, pese a que no pudo actuar desde la raya por haber estado en otro club en el mismo semestre. Los malos resultados siguieron acompañando al paraguayo que no pudo en otro ambiente y en otro equipo.

Vea también: Uno más afuera: los 10 técnicos que han dicho adiós en esta Liga BetPlay

La derrota de Águilas Doradas en manos del Deportivo Pasto significó el último partido dirigido por Gustavo Florentín, que, según la información inmediata, señalaron que su salida era por temas personales que debía solucionar y que lo alejarían de este primer semestre.

Sin embargo, apareció otra versión que indicaba que Gustavo Florentín no apareció en la concentración después del partido ante Pasto y que no hizo parte del viaje del club de vuelta a Rionegro para pensar en la siguiente jornada de la Liga BetPlay. Esto no estaba tan alejado de lo sucedido, pues, Águilas lanzó un comunicado explicando las “conductas ajenas a los valores del club”.

LA VERDADERA HISTORIA DE LA SALIDA DE GUSTAVO FLORENTÍN EN ÁGUILAS DORADAS

Con más calma, Águilas Doradas detalló todo lo que pasó con Gustavo Florentín, detallando las conductas que difieren de lo que es la institución. Señalaron los problemas internos que hubo y que costaron la salida de Cristian Martínez Borja, y, finalmente, lo que sucedió el lunes 21 de abril después de la caída vs Pasto.

En el comunicado se limitan a explicar que revisaron los hechos de las últimas semanas que condujeron a su salida, “se han venido presentando situaciones reiteradas de desacuerdo entre el cuerpo técnico y algunos jugadores del plantel profesional como Cristian Martínez Borja, quien en días pasados presentó su renuncia formal, motivado por diferencias serias e irreconciliables con el señor Florentín”.

Posteriormente, explicaron lo que pasó después de la caída ante Pasto, “la noche del 21 de abril, tras la derrota sufrida en la ciudad de Pasto, el entrenador Florentín tomó decisiones contrarias a la unidad y los principios de grupo: no compartió la cena con la delegación, se ausentó del hotel sin justificación, y no acompañó al equipo en su retorno a la ciudad de Rionegro.

Le puede interesar: Nuevo fracaso de Gustavo Florentín en Liga BetPlay: detalle lo deja en evidencia

Estas conductas, ajenas a los valores del club, no solo rompen con el liderazgo que se espera de un director técnico, sino que atentan contra la cohesión y el respeto que deben existir entre todos los miembros de la institución. Agradecemos al señor Gustavo Florentín por el tiempo que hizo parte de nuestro club y le deseamos éxitos en sus proyectos personales y profesionales”.

Todavía el club no eligió a un entrenador interino, y señalaron que en próximos días oficializarán a un interinato que tomará las riendas mientras eligen al director técnico en posesión.