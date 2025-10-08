Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 13:13
Águilas Doradas Vs Medellín EN VIVO HOY 8 de octubre: fecha y hora para ver la Liga BetPlay
Águilas y Medellín se enfrentan en partido aplazado de la fecha 11 de la Liga BetPlay.
Águilas Doradas y Deportivo Independiente Medellín se enfrentan este miércoles 8 de octubre a partir de las 3:30 de la tarde en el estadio Polideportivo Sur de Envigado en juego que estaba aplazado de la fecha 11 de la Liga BetPlay.
El equipo dorado tratará de conseguir su cuarta victorias en el campeonato para seguir con opciones de meterse al grupo de los ocho. Águilas se ubica en a posición 16 con 14 unidades.
Por otro lado, Deportivo Independiente Medellín comenzará a ponerse al día en el calendario. Los poderosos son quintos con 24 unidades y en caso de ganar igualarían a Bucaramanga en el primer lugar.
¡Hoy todo es alegría, juega el #Poderoso! 🔴🔵— DIM (@DIM_Oficial) October 8, 2025
🆚 Águilas Doradas vs. Medellín
🏆 Liga Betplay Dimayor 2025-2
📅 Fecha 11
🏟️ Polideportivo Sur
⏰ 3:30 p.m.#LatimosPorVos pic.twitter.com/Utou3GoOAO
Águilas Doradas Vs Medellín EN VIVO: hora y cómo ver la Liga BetPlay
El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports.
