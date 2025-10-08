Águilas Doradas Vs Medellín EN VIVO HOY 8 de octubre: fecha y hora para ver la Liga BetPlay

Águilas Doradas y Deportivo Independiente Medellín se enfrentan este miércoles 8 de octubre a partir de las 3:30 de la tarde en el estadio Polideportivo Sur de Envigado en juego que estaba aplazado de la fecha 11 de la Liga BetPlay.

El equipo dorado tratará de conseguir su cuarta victorias en el campeonato para seguir con opciones de meterse al grupo de los ocho. Águilas se ubica en a posición 16 con 14 unidades.

Por otro lado, Deportivo Independiente Medellín comenzará a ponerse al día en el calendario. Los poderosos son quintos con 24 unidades y en caso de ganar igualarían a Bucaramanga en el primer lugar.