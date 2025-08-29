Águilas Doradas vs Millonarios EN VIVO, 29 de agosto: hora y canal para ver Liga BetPlay

Nueva salida para Hernán Torres y su Millonarios después de haber jugado la Copa BetPlay y estrenarse en su segundo ciclo como entrenador albiazul. Infortunadamente, dicho partido ante el Real Cartagena terminó en derrota, pero celebraron la clasificación para los octavos de final.

En este segundo turno, y el primero de la Liga BetPlay, Millonarios tendrá que enfrentar a Águilas Doradas que viene afectado por la derrota por goleada ante Atlético Bucaramanga que dejó a Pablo de Muner afuera de la dirección técnica. Golpeado, deberá respetar la casa y dejar al club bogotano en la cuerda floja con la pretensión de salir de los puestos de abajo.

Millonarios debe reaccionar al mal comienzo y ya mostró que tiene con qué al golear a Junior de Barranquilla en la fecha pasada. Los embajadores volverán a contar con el regreso de Jorge Cabezas Hurtado, mientras esperan por la recuperación de Andrés Llinás, David Mackalister Silva y de Leonardo Castro, estas últimas dos que parecen estar entrando al final para sumarse en el clásico en la fecha 10.

Dos clubes con realidades similares en, casi la mitad de la Liga BetPlay. Sellar la clasificación parece compleja, pero este partido en Rionegro será clave para poder reaccionar de cara a lo que resta en el campeonato con necesidades de entrar a los cuadrangulares.

ÁGUILAS DORADAS VS MILLONARIOS POR LA LIGA BETPLAY FECHA 9: HORA Y CANAL PARA VER EL PARTIDO ESTE VIERNES

La fecha 9 tiene a Águilas Doradas como el rival de Millonarios, y el primer oponente de Hernán Torres en la Liga BetPlay. Necesidades similares para ambas escuadras con la esperanza de resurgir. El partido iniciará a partir de las 8:10 de la noche en horas de Colombia y se podrá ver por Win Sports +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 8:10 P.M.

México: 7:10 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 9:10 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:10 P.M.