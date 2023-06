Águilas supera a Lucas González y anuncia a su nuevo técnico: "Campeón en tres países diferentes"

Águilas Doradas aparece como uno de los equipos revelación del fútbol colombiano, y en los dos semestres más recientes (2022-2 y 2023-1) ha quedado ad portas de la final luego de firmar una muy buena fase regular.

Primero fue de la mano de Leonel Álvarez que los Dorados estuvieron 'coqueteando' con la final, y una vez este se marchó a Cienciano de Perú, se confirmó la llegada de Lucas González, quien puso a jugar muy bien a Águilas.

¿Quién es el remplazo de Lucas González en Águilas Doradas?

Ahora, en vista de que parece inminente el arribo de González a América de Cali y de que fue imposible llegar a un acuerdo con Álvarez para su retorno, se ha presentado oficialmente a César Farías como técnico de Águilas Doradas.

Pues luego de las conversaciones con el entrenador venezolano, quien viene de ser sancionado en el fútbol ecuatoriano, se ha llegado a un acuerdo para que asuma las riendas de Águilas, que pretende clasificar a un torneo internacional en 2024.

Y es que Farías procede de Aucas de Ecuador, con el cual fue campeón de la primera división de ese país en 2022, pero de donde salió tras verse involucrado en un inconveniente donde terminó golpeando a dos futbolistas rivales.

No obstante, este no fue un impedimento para Águilas Doradas que este miércoles 28 de junio hizo oficial la llegada de Farías, quien además de ser campeón como DT en la segunda división venezolana (con Nueva Cádiz y Zulianos), ganó un título con el The Strongest boliviano y Aucas en Ecuador. Asimismo, fue DT de varias categorías en las selecciones de Venezuela y Bolivia.