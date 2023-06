Al Cali no le sale una: Dimayor confirmó importante sanción para Jorge Luis Pinto

Jorge Luis Pinto no vive su mejor momento como entrenador del Deportivo Cali. La mala campaña de este semestre le ha pasado factura al entrenador santandereano y ha evidenciado su agotamiento en varios momentos.

Tras varias semanas fuera de la Liga Betplay, el entrenador recibió una sanción por parte de la Dimayor. La razón de la decisión fue por sus declaraciones tras el partido ante Jaguares por la tercera fase de la Copa BetPlay que se disputó el pasado 4 de mayo en el estadio Jaraguay.

“El desgaste de este partido a estas horas, la Dimayor no puede seguir haciendo esto con los equipos. Tanto los de aquí como nosotros estábamos como momias. No se puede poner un partido a 38 grados, mandamos la toma del termómetro. Mientras que la FIFA dice una cosa… es la primera vez en la historia de este país, que tiene una democracia con derecho, no le permiten a una persona que forma parte del sorteo hacer presencia", fue lo que dijo el técnico en aquel momento.

Por ello, en la Resolución No. 042 del 2023 se definió el castigo para Pinto: “Sancionado el señor Jorge Luis Pinto, Director Técnico de Asociación Deportivo Cali, con dos (2) semanas y tres (3) días para ejercer cualquier actividad deportiva y/o administrativa relacionada con el fútbol y multa de veintidós (22) SMLMV reducidos a ($ 6.380.000)”.

Cali interpuso un recurso para señalar que su entrenador no había incurrido en ninguna falta, pero la respuesta del ente que rige el fútbol colombiano fue contundente.

“Una vez analizadas las declaraciones rendidas en la entrevista post partido por parte del Director Técnico de la Asociación Deportivo Cali, se logró demostrar por parte del Comité que las mismas comprometían la buena imagen de algunos sujetos pasivos protegidos”, apuntó la Dimayor.