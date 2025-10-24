Actualizado:
Vie, 24/10/2025 - 14:30
A Medellín lo despojarían de una figura: se irá al exterior en 2026
Una vez finalice la participación del DIM en el 2025-II el jugador se marcharía del país.
Independiente Medellín podría perder a una de sus principales figuras para la próxima temporada. Se trata del extremo Francisco Chaverra, jugador que ha sido determinante en el ataque del Poderoso durante los últimos semestres y que, según se conoció, tendría ofertas concretas del exterior.
Puede leer: Copa Betplay 2025: Dimayor anunció fechas y horarios de semifinales
¿Cuál sería el nuevo equipo de Francisco Chaverra?
De acuerdo con la información del periodista Alexis Rodríguez, “será difícil que Chaverra continúe” en el club antioqueño, pues hay interés de equipos de la MLS, Argentina, Brasil y México por hacerse con sus servicios. El zurdo, de 25 años, completa tres semestres vistiendo la camiseta del Medellín.
Antes de llegar al DIM, el atacante tuvo pasos por Orsomarso, La Equidad e Independiente Santa Fe, clubes en los que fue destacando por su velocidad, desequilibrio y buena pegada de media distancia.
¿Cuánto dinero recibiría el DIM por la venta de Chaverra?
Actualmente, Chaverra está avaluado en 1,40 millones de dólares, aunque la cifra de su eventual transferencia podría superar ese monto debido a su proyección y rendimiento reciente.
Fuentes cercanas al club aseguran que, en caso de concretarse la operación, Medellín conservaría un porcentaje de sus derechos deportivos, pensando en una futura venta al exterior.
En lo que va del 2025, Chaverra suma 44 partidos oficiales, ocho goles y seis asistencias, consolidándose como uno de los jugadores más regulares del plantel.
Le puede interesar: Nacional: Dimayor tomó una última decisión con Alfredo Morelos
Su salida representaría un reto importante para el cuerpo técnico del DIM, que debería buscar un reemplazo de garantías en el mercado de fichajes.
Por ahora, la directiva espera definir su continuidad una vez finalice la temporada, aunque todo indica que Chaverra tomará rumbo internacional en 2026.
Fuente
Antena 2