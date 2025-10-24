A Medellín lo despojarían de una figura: se irá al exterior en 2026

Independiente Medellín podría perder a una de sus principales figuras para la próxima temporada. Se trata del extremo Francisco Chaverra, jugador que ha sido determinante en el ataque del Poderoso durante los últimos semestres y que, según se conoció, tendría ofertas concretas del exterior.

¿Cuál sería el nuevo equipo de Francisco Chaverra?

De acuerdo con la información del periodista Alexis Rodríguez, “será difícil que Chaverra continúe” en el club antioqueño, pues hay interés de equipos de la MLS, Argentina, Brasil y México por hacerse con sus servicios. El zurdo, de 25 años, completa tres semestres vistiendo la camiseta del Medellín.

Antes de llegar al DIM, el atacante tuvo pasos por Orsomarso, La Equidad e Independiente Santa Fe, clubes en los que fue destacando por su velocidad, desequilibrio y buena pegada de media distancia.

¿Cuánto dinero recibiría el DIM por la venta de Chaverra?

Actualmente, Chaverra está avaluado en 1,40 millones de dólares, aunque la cifra de su eventual transferencia podría superar ese monto debido a su proyección y rendimiento reciente.