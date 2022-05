Al técnico de Nacional le tocó salir a "pedir disculpas", tras cinco fechas sin ganar

Atlético Nacional cayó por 1-0 ante La Equidad en el cierre de la fase regular y prendió las alarmas antes del inicio de los cuadrangulares, ya que acumuló cinco partidos sin victoria en la Liga Beplay.

El verdolaga sacó provecho de los ahorros en las últimas jornadas, pero se quedó sin el ‘punto invisible’ para las finales. A ello se suma que solo anotó un gol en dicha cantidad de partidos.

Al respecto, el técnico Hernán Darío Herrera salió a “pedir disculpas” por lo que mostró su equipo en Techo, pensando en las semifinales del fútbol colombiano.

“Quiero pedirle disculpas a la hinchada de Nacional. No se jugó bien, hay que reconocerlo. Hay que pensar y replantear para afrontar los cuadrangulares y disputar el título. Le damos mérito a La Equidad, se paró bien. Nosotros no teníamos por dónde entrar. Nos faltó jugar bien, no tuvimos las capacidades que demostramos en otros partidos. Hay que mejorar en la parte ofensiva para conseguir los goles que necesitamos”, señaló el ‘Arriero’ en la rueda de prensa.

Sin embargo, Hernán Darío Herrera es optimista de cara a las finales, principalmente por los jugadores con los cuales cuenta. “Uno se preocupa por esos resultados (como ante La Equidad). De acá en adelante, es borrón y cuenta nueva. Necesitamos el apoyo de la hinchada, comenzaremos de cero y tenemos el equipo preparado para afrontar los cuadrangulares de la mejor manera y pelear el título”.

¿Cuándo fue la última victoria de Nacional en la Liga Betplay?

Atlético Nacional completó cinco fechas sin ganar en la Liga Betplay. La última victoria data del 10 de abril cuando derrotó 2-0 al América en el estadio Atanasio Girardot. Desde entonces, empató con Águilas Doradas, Once Caldas e Independiente Medellín (0-0 en los tres casos); del mismo modo, igualó 1-1 frente a Pereira y finalmente perdió 1-0 ante La Equidad.