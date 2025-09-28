Alarma en el América; figura confesó venir jugando con molestias físicas

En el marco de la fecha 13 en la presente Liga BetPlay, el América de Cali enfrentaba a Envigado en el Estadio Pascual Guerrero, compromiso que terminó igualado 1-1 luego de que el conjunto escarlata desperdiciara varias chances de gol, incluyendo un penalti que fue bien atajado por el arquero Juan Pablo Montoya.

El equipo dirigido por el técnico David González no pudo seguir con su buena racha luego de las victorias consecutivos que había logrado ante Once Caldas y Deportivo Pasto, complicando así sus aspiraciones de avanzar a los cuadrangulares del torneo quedando en la casilla 13 con 14 puntos, a 4 de Llaneros que actualmente es el octavo de la tabla.

