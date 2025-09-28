Actualizado:
Dom, 28/09/2025 - 17:49
Alarma en el América; figura confesó venir jugando con molestias físicas
El conjunto escarlata no logró la victoria frente a Envigado.
En el marco de la fecha 13 en la presente Liga BetPlay, el América de Cali enfrentaba a Envigado en el Estadio Pascual Guerrero, compromiso que terminó igualado 1-1 luego de que el conjunto escarlata desperdiciara varias chances de gol, incluyendo un penalti que fue bien atajado por el arquero Juan Pablo Montoya.
El equipo dirigido por el técnico David González no pudo seguir con su buena racha luego de las victorias consecutivos que había logrado ante Once Caldas y Deportivo Pasto, complicando así sus aspiraciones de avanzar a los cuadrangulares del torneo quedando en la casilla 13 con 14 puntos, a 4 de Llaneros que actualmente es el octavo de la tabla.
Figura del América confesó venir sufriendo molestias físicas
Uno de los referentes de este América de Cali es sin duda Rafael Carrascal, mediocampista ofensivo que fue titular en el partido ante Envigado y que para su desgracia fue el protagonista del penalti errado, jugador que en posterior rueda de prensa confesó venir jugando con una dolencia.
“Vengo arrastrando una molestia hace ratico, pero soy un jugador que siempre quiere estar, afrontar y ayudar al equipo, no me va a sacar cualquier cosa, pero en un momento decidí salir para prevenir, tenemos partido el jueves y luego en Bogotá contra Millonarios, igual esto no es excusa para que el equipo hubiera empatado el partido”, dijo Carrascal.
Carrascal le envió mensaje a Rodrigo Holgado
El jugador fue consultado sobre la delicada situación que viene el delantero Rodrigo Holgado luego de que la FIFA le informara de una suspensión de un año por falsificación de documentos en la Selección de Malasia, donde recientemente tuvo su debut.
“Ojalá pueda salir de esto, eso no se lo deseo a nadie, que pueda hacer lo que a él le gusta que es jugar al fútbol, sabemos la realidad de eso, pero nos enfocamos en el equipo, en el día a día, aquí ganamos todos y perdemos todos”, dijo Carrascal.
Fuente
Antena 2