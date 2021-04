Alberto Gamero criticó la sanción a Emerson Rodríguez impuesta por la Dimayor

Alberto Gamero habló en rueda de prensa en la previa al partido de vuelta de la Liga Betplay entre Millonarios y el América de Cali. El entrenador se refirió a la sanción que recibió Emerson Rodríguez de dos fechas por la roja en el encuentro de ida y la comparó con lo que hizo Yesus Cabrera, quien golpeó y lesionó en la espalda al defensor azul Juan Pablo Vargas.

Para el timonel no hubo justicia ahí en ese caso y aseguró que no está de acuerdo con la determinación, además la tildó de “injusta”.

"Yo no sé cómo están midiendo las faltas, tienen que mirar mejor esas cosas. Sancionan a una persona como Emerson, que no agredió, por dos fechas; en cambio al que agredió le ponen una. No comparto la decisión que tomaron frente a él: fue un intento de agresión. No la comparto", sentenció Gamero.

Por otro lado, el timonel analizó lo que espera de este juego donde los ‘Escarlatas’ no tendrán a Juan Cruz Real dirigiendo el partido, pero sí a Jesson González. "Nosotros pensamos en el América que venía jugando, no creo que cambien mucho; ellos tienen un estilo de juego marcado", indicó.

Al final, el entrenador del cuadro azul afirmó que Millonarios deberá tener cuidado porque la serie está con opciones para ambos clubes. “Es una llave abierta. Como América tiene la posibilidad de ir a semifinales, nosotros también. Tenemos que salir a ganar", concluyó.