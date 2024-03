Alberto Gamero desveló qué le hace falta a Millonarios para volver al triunfo

El panorama de Millonarios no ha sido para nada bueno en las últimas cuatro jornadas cayendo de manera continua. Como si fuera poco, agudizando el trago amargo, de esos partidos, tres de ellos fueron en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

La definición ha quedado a deber por las diferentes acciones que crea Millonarios y que no logra aprovechar. Así fue especialmente contra Once Caldas con varias situaciones en soledad de Santiago Giordana que no pudo concretar. Alberto Gamero en la rueda de prensa, habló sobre las falencias que han tenido, “enfrentamos al equipo que menos goles le hacen en el torneo. Creamos opciones de gol: la de Beckham, la de Castro y la de Emerson. Le llegamos un equipo que se defiende muy bien.

Hemos intentado con media distancia, con paredes… estamos haciendo ejercicios de ubicación, los balones siempre se van por arriba. Nos hace falta el jugador individual, así muchas veces se desbaratan los bloques bajos. Nos está haciendo falta eso y lo estamos trabajando. No solamente los duelos ofensivos, también los defensivos”.

Tras las cuatro derrotas, Millonarios debe reponerse. Alberto Gamero aseguró que, “veo un grupo fuerte, no veo un grupo decaído. Hicimos un esfuerzo grande ante un rival que por momentos nos atacó y en otros, se defendió bien. La iniciativa la teníamos nosotros, queríamos ganar. Hoy hubo un desgaste, en el día a día que nosotros vivimos con ellos, les mostramos videos, jugadas buenas que sucedieron antes de estos cuatro partidos”.

Resaltó cómo será la preparación para la semana que viene en busca de regresar a la victoria, “los veo fuertes, el lunes vamos a corregir lo que hoy vimos, vamos a mejorar cosas. Este grupo sabe que hay un buen equipo, las cosas no nos están saliendo, pero eso no quiere decir que no tengamos un buen equipo”.

Finalmente, cambió el chip, y agradeció a los aficionados, “así como la semana pasada les manifesté el dolor que tenía, hoy manifiesto la alegría interna y el agradecimiento de toda esta afición que nos vino a acompañar. No solamente conmigo, también con los jugadores. Eso seguro que nos va a motivar más. A nuestra afición, la verdad muchas gracias, y que sientan que este equipo va a pelear por ellos”.