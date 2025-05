Alberto Gamero llegaría a un grande de la Liga BetPlay: ya hay plan confirmado

Está a punto de llegar a su fin una nueva edición de la Liga BetPlay, la cual tuvo por primera vez en muchos años la ausencia de Alberto Gamero, uno de los directores técnicos con mayor recorrido y reconocimiento en el Fútbol Profesional Colombiano. El torneo se disputó con normalidad, se conocieron a los ocho mejores que avanzaron a los cuadrangulares finales y ahora todo se encamina para conocer a un nuevo campeón.

Sin embargo la labor de los clubes no solamente es deportiva, ya que también se aproxima una nueva temporada de fichajes que le permitirá a los equipos reestructurarse de cara a lo que serán las competencias del semestre de clausura. Una de las escuadras que deberá aprovechar al máximo para cambiar la imagen que ha dejado en los últimos años, en donde no ha conseguido levantar cabeza, ha estado cerca de la zona del descenso y no sabe lo que es clasificar a la siguiente instancia del torneo local, por lo que se empieza a hablar de la posible llegada de un técnico campeón como lo es Alberto Gamero tras la destitución de Alfredo Arias.

Deportivo Cali podría reforzarse con Alberto Gamero en su banquillo

La crisis económica de la escuadra 'azucarera' ha causado varios problemas en el rendimiento del equipo, ya que los jugadores no juegan con el compromiso que se debe ante la falta de pagos de sus salarios y también se empiezan a rescindir de varios contratos de personajes que aportaban de gran manera al equipo, tal como fue el caso del propio Jarlan Barrera y el estratega uruguayo, Alfredo Arias.

Recientemente el Deportivo Cali dio a conocer que no contarían para la siguiente temporada con los servicios de Alfredo Arias, quien por un par de fechas logró cumplir con los objetivos, pero con el pasar de los partidos el rendimiento cayó drásticamente, lo que ocasionó que se llegara a un respectivo acuerdo para finalizar su vínculo con la institución, por lo que ya se empiezan a evaluar nuevas alternativas como la del samario, Alberto Gamero.