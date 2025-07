Alberto Gamero podría salir del Deportivo Cali: revelan nuevo problema

Gamero asumió el equipo con la promesa de que no firmaría su contrato a la espera de que llegará el dinero para pagar los sueldos pendientes de los jugadores y sumar algunos refuerzos. Más allá de eso, a la fecha la dirigencia del Cali no ha podido cumplir lo pactado inicialmente.

Según las primeras versiones de prensa cercanas al cuadro verdiblanco, el entrenador samario aún no tiene segura su continuidad al frente del cuadro azucarero. A falta de una semana para el debut en el torneo finalización ante Junior, todo parece bastante complicado para los verdiblancos.

Henry Jiménez, periodista de Antena 2 ha confirmado que por esta situación, el técnico sigue sin sellar legalmente su arribo al cuadro vallecaucano. Así lo reveló en su cuenta de 'X' donde reveló que el entrenador aún está a la espera de lo que pueda pasar con la situación financiera del club.

"Alberto Gamero no ha firmado ni firmará con Deportivo Cali hasta tanto el club no se ponga al orden del día con el plantel. No es verdad que les hayan pagado a los jugadores. Les adeudan dos meses y medio: una quincena de abril, mayo y junio. Por ahora, Gamero trabaja y espera", apuntó el 'Bocha' en su red social.