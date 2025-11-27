Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 17:24
¿Alberto Gamero quedó corto? confesó su principal objetivo con Deportivo Cali
El entrenador samario probó su primera experiencia en el banquillo del cuadro 'azucarero'.
El Deportivo Cali terminó el 2025 con algunas frustraciones, pues no pudo avanzar a los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay y más antes había quedado eliminado en fase de grupos de la Copa BetPlay 2025.
No todo fue malo, pues el equipo logró alejarse de la Tabla del Descenso y mantenerse en la Primera División para la temporada 2026, además, ha venido superando la dura crisis financiera que obligó a presentar demoras en los pagos de los salarios a los jugadores, algo que se ha venido solucionando con la venta del club a la organización IDC Network, que adquirió el 85 % de sus acciones.
Gamero quiere dejar huella en el Deportivo Cali, pero no apunta a títulos
Ahora, el equipo verde de la ciudad de Cali se alista para lo que será la siguiente temporada, donde el técnico Alberto Gamero seguirá al frente del banquillo ‘azucarero’ buscando ser protagonista en el fútbol colombiano.
Pues bien, en diálogo con Deportes RCN, el entrenador samario de 61 años dio detalles del objetivo que tiene en su paso por el Deportivo Cali, asegurando que la idea es dejar huella como lo ha hecho en sus anteriores clubes y llegar a una final, sin garantizar títulos.
“Ir a una final no es fácil, ser segundo no es un fracaso, yo con Tolima logré 4 títulos, en Millonarios fui a cinco finales, logré una liga, una copa y una superliga, son cosas que uno deja y que me dejan feliz, hora espero en Deportivo Cali dejar huella y llegar a una final”, dijo Gamero.
Entrevista al técnico Alberto Gamero
El entrenador defiende los procesos y su constancia en Millonarios
Pese a que Gamero no se fue de la mejor forma de Millonarios, donde al final se presentó un divorció con una parte de la hinchada, el estratega valoró los títulos obtenidos y dejó claro que el proceso es muy importante, destacando que, pese a las críticas de solo ganar una liga en cinco años y no avanzar a la última final, el equipo clasificó 8 veces de manera consecutiva a los cuadrangulares y siempre fue protagonista de los torneos durante su gestión.
“Que me faltó más títulos en Millonarios, pero tuvimos ochos clasificaciones consecutivas a cuadrangulares, eso es acercarse al objetivo, que pudimos haber llegado a otra final, pero se intentó y por muy poco no fue así, este año Millonarios ni si quiera alcanzó el cuadrangular, de cualquier lado de dónde me fui, me fui tranquilo porque sé que logré algo”, aseguró Gamero.
“El ser campeón con Boyacá Chicó y más contra el América no fue nada fácil, fue una huella que dejé allá, en Tolima desde 2003 no había sido campeón, en 2016 fui a la final y perdí contra Santa Fe, pero en Copa en 2014 le gané a Santa Fe, y luego en 2018 contra Nacional fui campeón con el Tolima”, añadió el estratega.
