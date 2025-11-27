¿Alberto Gamero quedó corto? confesó su principal objetivo con Deportivo Cali

El entrenador defiende los procesos y su constancia en Millonarios

Pese a que Gamero no se fue de la mejor forma de Millonarios, donde al final se presentó un divorció con una parte de la hinchada, el estratega valoró los títulos obtenidos y dejó claro que el proceso es muy importante, destacando que, pese a las críticas de solo ganar una liga en cinco años y no avanzar a la última final, el equipo clasificó 8 veces de manera consecutiva a los cuadrangulares y siempre fue protagonista de los torneos durante su gestión.

“Que me faltó más títulos en Millonarios, pero tuvimos ochos clasificaciones consecutivas a cuadrangulares, eso es acercarse al objetivo, que pudimos haber llegado a otra final, pero se intentó y por muy poco no fue así, este año Millonarios ni si quiera alcanzó el cuadrangular, de cualquier lado de dónde me fui, me fui tranquilo porque sé que logré algo”, aseguró Gamero.

“El ser campeón con Boyacá Chicó y más contra el América no fue nada fácil, fue una huella que dejé allá, en Tolima desde 2003 no había sido campeón, en 2016 fui a la final y perdí contra Santa Fe, pero en Copa en 2014 le gané a Santa Fe, y luego en 2018 contra Nacional fui campeón con el Tolima”, añadió el estratega.