Alberto Gamero reveló cuál es el último refuerzo que busca Millonarios

Millonarios busca salir de un momento adverso en la Liga Betplay tras perder con Junior y salir del grupo de los 8. Ahora el equipo bogotano espera por enfrentar a Jaguares y Chicó con el objetivo de meterse a la zona de clasificación.



Mientras avanza el certamen, Millonarios busca un último refuerzo antes de este viernes 5 de marzo que cierra el mercado de fichajes; así lo manifestó el presidente Enrique Camacho y este viernes Alberto Gamero contó en rueda de prensa qué tipo de jugador buscan.



"Estamos buscando un central, estamos convencidos que necesitamos un central más. Hoy en día tenemos solo dos porque Vargas sigue debiendo las fechas que le metieron", señaló.



Y agregó a modo de queja: "Tres fechas de sanción me parece algo exagerado. Uno ve que hay jugadores que en la cancha dicen cosas peores que las que pudo decir Vargas. Creo que se les fue la mano. Apelamos y ojalá le puedan bajar una fecha".



Sobre el rendimiento futbolístico de Millonarios, Gamero señaló: "Estamos haciendo lo más difícil que es llegar pero estamos tomando malas decisiones en la definición. Estamos trabajando eso, que el jugador sepa tomar esas determinaciones... No tomamos la mejor decisión cuando estamos atacando. Vemos videos y nos salen 6 aproximaciones nuestras por 3 de Junior, pero no tenemos tiros al arco. Eso es lo que tenemos que mejorar".



Y cerró hablando del caso de Andrés Felipe Román: "Estamos conociendo los exámenes de Román apenas y estamos esperanzados. Lo que todos queremos es que vuelva a jugar... Tenemos a Rosales de la Sub20 entrenando ya con el equipo profesional y Vega podría cubrir el puesto también si Perlaza no está. No nos vamos a desesperar, estamos abiertos a todo".