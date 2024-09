Alberto Gamero tomó crucial decisión con David Silva: corren 'riesgos'

Millonarios se alista para la novena fecha de la Liga BetPlay después de un envión anímico, producto de la gran victoria que consiguieron ante Patriotas por goleada y con anotación de Radamel Falcao García. Justamente, en dicho compromiso, el goleador de la Selección Colombia logró marcar su primera anotación en el equipo de sus amores y con dedicatoria especial a Javier Acosta.

Sin embargo, antes de ese encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Bello Horizonte de la ciudad de Villavicencio, Millonarios no pudo tener a David Mackalister Silva que presentó una lesión que preocupó a Alberto Gamero y a sus dirigidos.

Uno de los referentes y capitanes de la institución estuvo pendiente del partido ante Patriotas desde su casa y recuperándose para volver a las canchas. David Mackalister Silva dejó mensajes en redes por los goles de Falcao y compañía en ese compromiso, mientras esperaba regresar pronto.

Para la novena fecha, Millonarios deberá dejar a un lado el mar de dudas que tuvo en las primeras jornadas y sacar un buen resultado para entrar a los ocho primeros dando el golpe al líder de la Liga BetPlay. Con varias bajas por partidos internacionales con sus respectivas selecciones, el cuadro albiazul viajó a Manizales y Alberto Gamero tomó decisión con David Mackalister Silva.

LA GRAN NOTICIA DE MILLONARIOS SOBRE DAVID MACKALISTER SILVA

Después de la lesión muscular grado 1 en el aductor de la pierna derecha de David Silva, el que fuera capitán de Millonarios antes de la llegada de Radamel Falcao García se recuperó del golpe sufrido. Alberto Gamero decidió convocarlo para afrontar el reto ante el líder del certamen.

No obstante, Alberto Gamero tendrá que definir si el volante bogotano será titular o no en la visita a Manizales, pues sumado a que apenas regresa, la intensidad y el jugar semana tras semana lo ha afectado en el físico y esperan no correr riesgos con Silva.

Para la convocatoria, Millonarios también recuperó a Jorge Arias y Daniel Giraldo que no habían estado en la convocatoria ante Patriotas en la última fecha. Pero, Alberto Gamero sufrió ausencias claras por las Eliminatorias Sudamericanas y CONCACAF Nations League. No estarán Álvaro Montero, Juan Pablo Vargas ni Delvin Alfonzo, sumado a la salida de Jovani Welch que sufrió una fuerte lesión.