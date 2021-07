Alberto Gamero y la emotiva imagen en homenaje a John Mario Ramírez

Alberto Gamero fue protagonista al final el partido donde Millonarios derrotó 2-1 al Deportes Quindío en El Campín. El técnico del 'Embajador' se fue en solitario hasta donde estaba un cartel del fallecido exjugador azul John Mario Ramírez y se quedó ahí meditando.

En rueda de prensa, Gamero explicó el hecho y volvió a referirse a la tristeza que le genera lo ocurrido con el que fue el 'diez azul' en los años 90.

"Me impactó la imagen. Estuve en el sepelio y no quise verlo. Uno llega acá al estadio y no cree que Jhon Mario está allá arriba", confesó el entrenador.