Alberto Gamero y la razón del irregular rendimiento de Millonarios

Por otro lado, el timonel es consciente de lo que no consiguió en los encuentros más complicados ante Nacional y América.

"Estoy preocupado porque no se ganó y no generamos las opciones que se debieron. Pero me quedo tranquilo porque a Millonarios lo respetan y eso hay que hacerlo valer", puntualizó.

Por último, señaló cuál es uno de los errores más reiterativos de Millonarios a la hora de crear juego ofensivo.

"Hay toma de decisiones donde nosotros regalamos la pelota. Pero creo que entramos a la cancha a querer jugar y proponer. El equipo entiende lo que queremos, eso me deja tranquilo", concluyó.