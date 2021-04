Alberto Gamero ya piensa en torneos internacionales con su Millonarios

Millonarios cerró de gran manera la fase regular de la Liga Betplay luego que de vencer al Deportivo Cali en El Campín y dar muestra de buen fútbol con rotación en su plantilla de jugadores y recambios tácticos para la recta final del torneo. El equipo de Gamero llegó a 33 puntos y se quedó en el tercer lugar.

Tras finalizar el partido, el DT compareció en rueda de prensa; tuvo elogios y autocritica para Millonarios y habló de sus objetivos internacionales para 2022, buscando clasificaciones a torneos Conmebol.

Lea también: Hárold Rivera le dedicó el triunfo de Santa Fe a Eduardo Méndez: "Que se recupere pronto"

“El equipo a medida que pasan los partidos, veo cosas mejores e importantes. Esto en el día a día es tratar de hacerlo mejor. Hay felicidad porque aparte de tener una camada de jugadores jóvenes mezclado con unos de experiencia, se da cuenta uno que están aportando, rindiendo, se van llevando bien y compenetrando. Sabemos que hay cosas por mejorar, pero me parece que vamos en un buen camino. Ya hicimos lo que teníamos que hacer porque Millonarios debe estar siempre entre los ocho y ahora debemos trazarnos el objetivo. Nos queda un camino duro y seis partidos para la final”, señaló en primera medida el DT.



Sobre los rivales para los play offs y su sueño de clasificar a torneos internacionales, comentó: “El ganar no quiere decir que todo se hace bien. Como dije, el primer tiempo no lo hicimos bien, pero en el segundo se mejoró y por eso ganamos el partido. El equipo tiene que aprender a que los partidos no duran 45 minutos sino 90-95. Todos los rivales son buenos, América, Junior, Equidad y Tolima son grandes y por algo están en torneos internacionales. Nosotros le apuntamos a esos torneos en 2022 y creo que tenemos una gran posibilidad”.

De interés: Duro vainazo de Cruz Real contra todos los que no creyeron en América de Cali



Y cerró destacando las caras nuevas de Millonarios que fueron probando suerte a lo largo de la fase regular: “Me ha gustado que los jugadores que han entrado, variantes por cualquier motivo, han respondido a las expectativas. Caso hoy de Rosales o Guerra. El que entra sabe que está jugando en Millonarios y que debe dar su mejor desempeño”.