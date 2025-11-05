Actualizado:
Alcaldía de Medellín le hizo una solicitud a Nacional y al DIM
Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad, anunció este miércoles 5 de noviembre la remodelación del estadio Atanasio Girardot.
El alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, encabezó este miércoles 5 de noviembre la presentación oficial del proyecto de remodelación del estadio Atanasio Girardot, una de las obras más esperadas por los hinchas de Atlético Nacional e Independiente Medellín. El mandatario aseguró que la ciudad “se merece un escenario a la altura de sus equipos y de su gente”.
Durante su intervención, el alcalde confirmó que el nuevo estadio pasará de tener capacidad para 44.000 a 60.000 espectadores. Además, manifestó su deseo de que la Selección Colombia masculina vuelva a disputar partidos en la capital antioqueña, tal como lo ha hecho recientemente el combinado femenino.
Sin embargo, uno de los mensajes más importantes de Gutiérrez fue dirigido a los dos clubes profesionales de la ciudad. El alcalde pidió expresamente a Nacional y Medellín que no incrementen los precios de la boletería una vez se inaugure el renovado escenario.
“Hay que proteger a la hinchada y garantizar que todos puedan asistir. Buscamos equilibrio en los costos para que el estadio siga siendo un espacio de todos”, enfatizó el mandatario en diálogo con La FM Más Fútbol.
El Atanasio será un estadio moderno y con proyección internacional
El Atanasio Girardot aspira a convertirse en uno de los mejores estadios del continente. Según el proyecto, el escenario contará con mejores accesos, zonas de confort, espacios comerciales y tecnología de punta, lo que permitiría, incluso, ser sede de una final internacional.
Fico Gutiérrez explicó que la administración distrital buscará mantener el control del estadio bajo un modelo de negocio que combine recursos públicos y privados, garantizando la transparencia en la ejecución. “Queremos cuidar a los venteros, proteger a los equipos y a los hinchas”, aseguró.
Para evitar un incremento desmedido en los precios, el alcalde propuso revisar los valores del arriendo del estadio y alcanzar acuerdos con los clubes sobre el manejo de los ingresos por taquilla y eventos.
Finalmente, Gutiérrez recordó que el Atanasio no solo será un escenario deportivo, sino también cultural. “El estadio es un espacio de ciudad. Allí deben convivir el fútbol, la música y los grandes eventos que dinamizan la economía local”, concluyó.
