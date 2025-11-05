Alcaldía de Medellín le hizo una solicitud a Nacional y al DIM

El alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, encabezó este miércoles 5 de noviembre la presentación oficial del proyecto de remodelación del estadio Atanasio Girardot, una de las obras más esperadas por los hinchas de Atlético Nacional e Independiente Medellín. El mandatario aseguró que la ciudad “se merece un escenario a la altura de sus equipos y de su gente”.

Durante su intervención, el alcalde confirmó que el nuevo estadio pasará de tener capacidad para 44.000 a 60.000 espectadores. Además, manifestó su deseo de que la Selección Colombia masculina vuelva a disputar partidos en la capital antioqueña, tal como lo ha hecho recientemente el combinado femenino.

Sin embargo, uno de los mensajes más importantes de Gutiérrez fue dirigido a los dos clubes profesionales de la ciudad. El alcalde pidió expresamente a Nacional y Medellín que no incrementen los precios de la boletería una vez se inaugure el renovado escenario.

“Hay que proteger a la hinchada y garantizar que todos puedan asistir. Buscamos equilibrio en los costos para que el estadio siga siendo un espacio de todos”, enfatizó el mandatario en diálogo con La FM Más Fútbol.