Aldair Quintana confirmó su futuro en Bucaramanga: “tengo el deseo”

Aldair Quintana habló de su futuro deportivo

Reportes indicaron que el arquero estaba muy cerca de salir del Atlético Bucaramanga ante el fuerte interés que presentó un equipo brasileño, sin embargo, para alegría del equipo ‘auriverde’, las negociaciones no prosperaron y Aldair se quedaría bajo la dirección técnica de Leonel Álvarez.

“El futuro nunca se sabe, hubo intención de un equipo brasileño, pero no se pudo llegar a un acuerdo, no era Vasco da Gama, el día que me quiera ir, quiero salir bien y que sea lo mejor para mí y para el club, por ahora, este segundo semestre me quedo en Atlético Bucaramanga”, aseguró Quintana en el programa ‘Despierta Win’.