Aldair Quintana dio la cara por audio donde trata mal a los hinchas de Nacional

Atlético Nacional se pronunció de manera oficial sobre el último audio que se conoció del guardameta Aldair Quintana, donde trata de "malpar*d*os" a los hinchas del cuadro 'verdolaga', tras la eliminación del elenco antioqueño en los cuadrangulares ante el Deportivo Cali.

El club segura que el arquero pidió disculpas por lo que dijo y tiene claro que el papel de la hinchada es fundamental para fortalecer los colores del 'rey de copas'. "Para Atlético Nacional y Aldair Quintana es claro que su hinchada es y seguirá siendo fundamental en la consecución de objetivos y de triunfos", dice el anuncio.

"Aldair Quintana ha presentado sus más sentidas excusas a todos los hinchas del club por haber herido cualquier susceptibilidad y espera seguir aportando su talento y su trabajo en beneficio de la institución", remarcó.

Asimismo, Nacional no estuvo de acuerdo con ese audio que se filtró en redes sociales con la voz del jugador y manifestó que investigará las razones por las cuales le quieren hacer daño al equipo y al futbolista.

"En cualquier caso, como institución rechazamos y condenamos enfáticamente los intereses malintencionados que están detrás de la grabación, la forma como se obtiene y su posterior publicación, ya que no sólo atentan contra el derecho fundamental que tienen todas las personas a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre y al carácter inviolable de las comunicaciones privadas (Artículo 15 de la Constitución Política), sino que además busca aprovecharse de la persona, de un resultado adverso y un momento coyuntural del Club para publicarlo y someterlo a una edición grotesca y con sevicia, donde su clara intención es sacar de contexto una expresión coloquial para generarle conflictos con la afición", concluyó.