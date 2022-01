Aldair Quintana sigue recibiendo respaldo tras la negativa de los hinchas de Nacional

En los últimos días, Atlético Nacional ha confirmado dos refuerzos que tendrá el cuerpo técnico de Alejandro Restrepo para los torneos que tendrá en frente como lo son la Liga Betplay y la Copa Libertadores.

No obstante, los hinchas del elenco paisa no están conformes, pero no con los refuerzos, sino con la continuidad de Aldair Quintana, quien ha dejado varias dudas tras algunos errores en la temporada pasada; el más recordado ha sido el partido donde Nacional cayó en casa ante Millonarios.

Ante los reclamos de la parcial ‘verdolaga’, el colega de Quintana, Carlos Bejarano a través de su cuenta de Twitter le dio su apoyo con el siguiente mensaje: “Mi panita un abrazo grande para ti y toda tu familia, sos un arquerazo; cabeza arriba... vamos que vamos Aldair todo mi apoyo”.

Cabe señalar que, recientemente, algunos ‘aficionados’ del elenco antioqueño fueron hasta la sede y con pancartas e insultos buscaban la salida.

Hay que decir que al parecer los directivos están conformes con el trabajo que ha hecho Aldair, pues las últimas declaraciones del presidente de Nacional, Emilio Gutiérrez, con “Aldair hay un proceso de crecimiento y este año será especial para él”.