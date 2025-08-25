Actualizado:
Lun, 25/08/2025 - 16:41
Alegría total en Deportivo Cali; confirman primera decisión de los nuevos dueños
El conjunto 'azucarero' recibe la noticia previo al partido contra Boyacá Chicó.
Deportivo Cali se convirtió en sociedad anónima y empieza una nueva etapa de su historia bajo el mando del grupo inversor IDC Network, entidad fundada en 1995 que opera como una plataforma multifondo con inversiones en capital privado, capital de riesgo, energía, infraestructura y bienes raíces.
La Asamblea del Deportivo Cali decidió realizar este cambio en la institución buscando una inyección económica que le ayudara a superar algunas dificultades financieras que venía sufriendo y que dejó al club al borde del colapso.
Nuevos dueños aplicarán primer desembolso al Deportivo Cali
La situación económica del conjunto verde de Cali era tan difícil, que un aspecto tan indispensable como el salario de los jugadores se vio afectado (incluyendo tanto al equipo masculino como femenino), incluso, reportes indicaron que hubo una demora en este pago de hasta 2 meses, es decir, 4 quincenas.
Pues bien, los nuevos dueños (quienes se hicieron acreedores del 85% de las acciones del club) ya empezaron a trabajar para que en el transcurso de esta semana y la que viene se realice el primer desembolso, el cual servirá entre otras cosas para el pago de los salarios, así lo confirmó recientemente el portal Super Combo del Deportes.
Si todo sale bien, y se cumplen ciertas condiciones, entre esta semana y la otra llegaría el primer desembolso de recursos económicos por parte de IDC a #DeportivoCali, para el pago de salarios. @supercombocali pic.twitter.com/TEKvERhWEc— Andrés Muñoz (@AndresfelipeOK_) August 25, 2025
Deportivo Cali le cumplió a Alberto Gamero
Una de las condiciones más importantes que los dirigentes del conjunto ‘azucarero’ le prometieron al técnico Alberto Gamero para concretar su llegada al banquillo era justamente el pago de los salarios de los jugadores, el entrenador samario declaró en su momento que estaba encaminada la llegada del nuevo grupo inversor y que eso le dio tranquilidad para asumir el cargo.
De acuerdo con reportes, el Deportivo Cali recibirá por parte de IDC Network una inyección económica de 10 millones de dólares este año y otros 10 millones en los próximos cinco años, además, el nuevo accionista asumirá completamente las deudas de la institución, así como también se hizo con el 85 % del estadio ubicado en Palmaseca.
