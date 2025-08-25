Alegría total en Deportivo Cali; confirman primera decisión de los nuevos dueños

Deportivo Cali se convirtió en sociedad anónima y empieza una nueva etapa de su historia bajo el mando del grupo inversor IDC Network, entidad fundada en 1995 que opera como una plataforma multifondo con inversiones en capital privado, capital de riesgo, energía, infraestructura y bienes raíces.

La Asamblea del Deportivo Cali decidió realizar este cambio en la institución buscando una inyección económica que le ayudara a superar algunas dificultades financieras que venía sufriendo y que dejó al club al borde del colapso.

