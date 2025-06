Alejandro Restrepo avisó a Santa Fe: "Los culpables son los futbolistas..."

Llegó la hora definitiva en la Liga BetPlay 2025-I con el Deportivo Independiente Medellín que tendrá que dar el primer golpe en Bogotá enfrentando a Independiente Santa Fe. Con realidades similares en condición de visitante, los dos elencos lograron llegar a esta instancia en busca de asegurar el título que decide el primer semestre del año.

Medellín y Santa Fe llegaron a estas instancias con escalones más bajos que otras escuadras en la fase regular, pero parten como favoritos por lo que dejaron en los cuadrangulares. Los dos fueron impecables, y, de hecho, el cuadro ‘Poderoso’ se hizo fuerte en las diferentes plazas al cosechar un invicto claro que los deja como los candidatos al título.

Por su parte, Santa Fe, que cierra en condición de visitante, logró ganar los nueve puntos disputados en estas fases finales y llegan con ese plus para intentar dar el golpe en el Atanasio Girardot. Como si fuera poco, el historial ha ayudado a los cardenales, pese a la derrota en la fase regular.

En la previa del partido del martes 24 de junio, Alejandro Restrepo y Jorge Bava analizaron aspectos en la rueda de prensa en donde les consultaron por el vibrante duelo que decidirá el balompié colombiano en el primer semestre. Restrepo valoró a su rival y enfatizó en que será una fiesta bonita para el país.

ALEJANDRO RESTREPO: “HAN QUEDADO 18 EQUIPOS ATRÁS, ESTAMOS ORGULLOSOS DE ESTAR”

Durante la conferencia, Alejandro Restrepo elogió a su rival y al entrenador Jorge Bava, además, encontró similitudes entre los dos clubes, “muy felices de estar en la final, de representar a esta gran institución y jugar por el título. En el camino han quedado 18 equipos muy bien dirigidos y preparados, pero al final seremos dos los que definamos en este doble partido”, inició el entrenador antioqueño.

Posteriormente, indicó que, “es un gran rival ha hecho un gran cuadrangular contra rivales de muchos pergaminos. Sacó ventaja de visitante ante rivales muy difíciles como Nacional, Once Caldas y Millonarios. Supo aprovechar la localía, pero lo más importante son los jugadores que tiene de categoría. El entrenador, pese a no llevar mucho tiempo ha dejado una idea clara que se nota. Va a ser un gran partido. De similitudes son dos equipos que, a pesar de no haber entrado en las primeras posiciones de la tabla, no pusieron la clasificación en riesgo y son merecedores de estar en la final. Son dos plazas muy futboleras que siempre están en finales y se beneficiará el pueblo colombiano”.

Restrepo no se guardó nada y demostró los buenos puntos de Santa Fe, “a medida que ha pasado el tiempo con el entrenador ha demostrado flexibilidad táctica, tiene muy claro las funciones y roles de los jugadores por las características y en los partidos es un rival intenso y que con sus argumentos intenta ser protagonista del juego”.

El mediocampo es uno de los factores del cuadro ‘Poderoso’ y Alejandro Restrepo afirmó que, “no solo hay que hacer énfasis en Homer, Baldomero, Jaime, Diego, en los que ustedes más ven, creo que tenemos ocho o nueve volantes de mucha calidad y están surgiendo jugadores de nuestra cantera como Loboa. Los de más experiencia intentan transmitir tranquilidad, conceptos de fútbol y de juego. Eso te da la posibilidad de tener más entrenamientos, variantes, conocer a nuestros futbolistas y por eso se ha visto un funcionamiento más aceitado”.

Alejandro Restrepo cuenta con un título con el Pereira y quiere hacerlo con el Medellín, “haber llegado a esta institución, a mi ciudad, a mi casa, estoy contento de poder disputar una final, pero los únicos culpables de esto son los futbolistas. Se empoderan de la idea de juego que les sugerimos y son los que juegan los partidos. Hay una gran confianza de la institución para dar confianza a un proyecto deportivo que no solo con juego, sino promoviendo jugadores, creo que están haciendo las cosas bien”.

MAYORES CARACTERÍSTICAS DE MEDELLÍN TÁCTICAMENTE

“Tenemos continuidad en la idea de juego y en la nómina que permite que los jugadores tengan claro unos patrones de juego. Si ves el equipo lo identificas por la idea y la manera de jugar y eso es un punto muy importante”, afirmó Alejandro Restrepo.

Sobre el cuadrangular de Medellín y su resultado en el todos contra todos sentenció, “la octava casilla fue producto de no haber sido efectivos en el todos contra todos, pero el equipo venía mostrando un funcionamiento coherente de acuerdo con lo que entrenamos. En el cuadrangular el equipo se soltó siendo uno de los equipos más goleadores porque enfrentamos a equipos muy buenos. Mañana con su energía y en casa será importante nuestra hinchada que fue muy importante para sellar la clasificación”.

El hecho de los jugadores del Medellín que pasaron por Santa Fe y en el caso inverso, Alejandro dejó claro que cada uno se dedicará a defender la institución borrando el pasado vistiendo las dos escuadras El entrenador también afirmó que el regreso de Leyser Chaverra es recuperar a “un líder, creo que cuando venía jugando era un líder y en la lesión lo demostró al doble para recuperarse lo más rápido posible y poder estar buscando un puesto en la final”.

La resiliencia de superar momentos difíciles, “hay una capacidad de resiliencia grupal y la institución también ha hecho un esfuerzo que aportan no solo a la parte individual del equipo. Esto parte desde los integrantes del equipo para buscar estar mejor y de cómo el club ha buscado ser un equipo cada vez más grande”.

¿CÓMO SE VIVE LA PREVIA DEL PARTIDO?

Alejandro Restrepo afirmó que la unión ha sido clave en estas jornadas, “han sido días para convivir y esto ayuda para que uno se preocupe más por el otro y eso ha permitido que haya una buena armonía, compañerismo, identificar que todos estamos unidos por esta causa que es Deportivo Independiente Medellín y lo vivimos con la tensión de un partido de estos, pero con la tranquilidad de que hemos hecho un muy buen año y haciendo las cosas bien podemos estar muy cerca de ese objetivo”.