Alerta en América por lesión de figura: se perdería la Copa Sudamericana

América se preocupa por Dylan Borrero

Se trata del mediocampista ofensivo Dylan Borrero, quien fue titular en el duelo contra Tigres, pero tuvo que ser sustituido por sufrir una molestia física.

En rueda de prensa, Diego Gabriel Raimondi, entrenador de América, dio a conocer que Borrero presentó un problema muscular, la cual se tendrá que evaluar para determinar la gravedad y posible incapacidad.

"Lamentablemente puede tener una lesión muscular, se tendrá que evaluar", afirmó el entrenador.

Por otro lado, Raimondi reconoció que hay preocupación.

"Tenemos que tener un grado de preocupación por que podría haber lesión, hay que esperar las pruebas", agregó.