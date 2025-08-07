Actualizado:
Alerta en América por lesión de figura: se perdería la Copa Sudamericana
América enfrentará el martes 12 de agosto a Fluminense en Copa Sudamericana.
América de Cali aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa BetPlay al superar en la serie de la fase 1B a Tigres con un marcador global de 6-0.
A pesar de la felicidad por conseguir el boleto a la siguiente etapa del certamen, al interior del conjunto 'escarlata' se generó una importante preocupación por la lesión de una de sus figuras, que se podría perder la serie de Copa Sudamericana frente a Fluminense.
América se preocupa por Dylan Borrero
Se trata del mediocampista ofensivo Dylan Borrero, quien fue titular en el duelo contra Tigres, pero tuvo que ser sustituido por sufrir una molestia física.
En rueda de prensa, Diego Gabriel Raimondi, entrenador de América, dio a conocer que Borrero presentó un problema muscular, la cual se tendrá que evaluar para determinar la gravedad y posible incapacidad.
"Lamentablemente puede tener una lesión muscular, se tendrá que evaluar", afirmó el entrenador.
Por otro lado, Raimondi reconoció que hay preocupación.
"Tenemos que tener un grado de preocupación por que podría haber lesión, hay que esperar las pruebas", agregó.
América Vs Fluminense: fecha y hora para el partido por Copa Sudamericana
El partido entre América de Cali frente a Fluminense por la ida de los octavos de final en la Copa Sudamericana se jugará este martes 12 de agosto a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Pascual Guerrero.
