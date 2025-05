Alerta en Deportivo Cali: confirman la salida de una de sus máximas figuras

El futuro de Alfredo Arias

La situación del Deportivo Cali no es sencilla y el presidente del club, Humberto Arias, sostuvo que tras el partido ante Once Caldas se tomarán decisiones para definir el futuro del técnico Alfredo Arias, quien no tendría su puesto asegurado tras no cumplir el objetivo de no clasificar a los cuadrangulares.

La situación económica del club también es un aspecto que puede influenciar en las decisiones de los jugadores de continuar en el Cali, pues recordemos que la plantilla ha sufrido demoras en el pago de sus salarios y ante la posibilidad de vender la institución en un futuro no muy lejano, las dudas de los jugadores podrían crecer ante un nuevo proyecto.