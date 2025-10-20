Cargando contenido

Junior - Liga Betplay 2025-II
Junior - Liga Betplay 2025-II
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Lun, 20/10/2025 - 16:09

Alerta en Junior para el remate de la Liga BetPlay

Alfredo Arias, técnico de Junior, deberá tomar una importantes decisión antes de los cuadrangulares.

Junior de Barranquilla se aseguró en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, después de conseguir un agónico triunfo en la fecha 16 al derrotar con marcador de 3-2 a Deportivo Pereira.

Con la victoria, el equipo 'rojiblanco' se instaló en el primer lugar del campeonato con 31 puntos a falta de cuatro jornadas para que se acabe la fase todos contra todos.

Lea también
Image
Teófilo Gutiérrez, futbolista colombiano

Teo se ilusiona con Junior y advierte a rivales: "en las finales se mostrará algo bueno"

Ver más

Alerta en Junior para el remate de la Liga BetPlay

A pesar de la emoción de la remontada y la victoria sobre Deportivo Pereira, en Junior de Barranquilla se encendieron las alarmas por el estadio físico de algunos jugadores que han sido habitual titulares en la Liga BetPlay.

Uno de los casos que preocupa es el del defensa central Cristian Javier Báez, quien ha sido titular en los 16 encuentros jugadores por el cuadro 'rojiblanco'.

Sin embargo, el pasado sábado, en la victoria sobre Pereira, el zaguero paraguayo tuvo que ser sustituido al sufrir un problema muscular.

El propio entrenador Alfredo Arias confirmó que Báez viene arrastrando una fatiga muscular, que sin duda no le permite estar en plenitud de condiciones.

Ante esta situación, se espera que en Junior se tomen medidas con el defensor de cara a las cuatro fechas que restan de la fase todos contra todos y antes de afrontar los cuadrangulares semifinales.

 

 

 

Javier viene arrastrando ua fatiga.

Lea también
Image
José Enamorado, futbolista de Junior en la Liga BetPlay

Junior dio reporte médico de José Enamorado

Ver más

Próximos partidos de Junior

Junior de Barranquilla cerrará la fase todos contra todos de la Liga BetPlay recibiendo a Santa Fe y a Atlético Nacional. Adicionalmente, el conjunto 'rojiblanco' chocará como visitante con América de Cali y Fortaleza.

Fecha 17
América vs Junior 

Fecha 18
Junior Vs Santa Fe

Fecha 19
Fortaleza Vs junior

Fecha 20 
Junior Vs nacional
 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Escudo del Junior de Barranquilla

Junior

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen

Alfredo Arias

Cargando más contenidos

Fin del contenido