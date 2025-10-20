Alerta en Junior para el remate de la Liga BetPlay

A pesar de la emoción de la remontada y la victoria sobre Deportivo Pereira, en Junior de Barranquilla se encendieron las alarmas por el estadio físico de algunos jugadores que han sido habitual titulares en la Liga BetPlay.

Uno de los casos que preocupa es el del defensa central Cristian Javier Báez, quien ha sido titular en los 16 encuentros jugadores por el cuadro 'rojiblanco'.

Sin embargo, el pasado sábado, en la victoria sobre Pereira, el zaguero paraguayo tuvo que ser sustituido al sufrir un problema muscular.

El propio entrenador Alfredo Arias confirmó que Báez viene arrastrando una fatiga muscular, que sin duda no le permite estar en plenitud de condiciones.

Ante esta situación, se espera que en Junior se tomen medidas con el defensor de cara a las cuatro fechas que restan de la fase todos contra todos y antes de afrontar los cuadrangulares semifinales.

Javier viene arrastrando ua fatiga.