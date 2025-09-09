¿Alerta en Nacional? 2 titulares están entre algodones y no entrenaron

Atlético Nacional se mantiene como gran protagonista de la Liga BetPlay-2 de 2025 al ocupar la cuarta posición del certamen con 17 puntos, luego de cuatro victorias, cinco empates y solo una derrota.

Después de rescatar un empate ante Deportivo Independiente Medellín en una nueva edición del clásico paisa, que en esta ocasión fue válido por la fecha 10, el conjunto 'verdolaga' retomó los entrenamientos para preparar el duelo contra Atlético Bucaramanga del sábado 13 de septiembre en condición de local.