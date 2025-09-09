Cargando contenido

Atlético Nacional - 2025
Futbolistas de Atlético Nacional
Liga Betplay
Mar, 09/09/2025 - 17:28

¿Alerta en Nacional? 2 titulares están entre algodones y no entrenaron

El equipo 'verdolaga' perdería a varias figuras en plena Liga BetPlay.

Atlético Nacional se mantiene como gran protagonista de la Liga BetPlay-2 de 2025 al ocupar la cuarta posición del certamen con 17 puntos, luego de cuatro victorias, cinco empates y solo una derrota.

Después de rescatar un empate ante Deportivo Independiente Medellín en una nueva edición del clásico paisa, que en esta ocasión fue válido por la fecha 10, el conjunto 'verdolaga' retomó los entrenamientos para preparar el duelo contra Atlético Bucaramanga del sábado 13 de septiembre en condición de local.

Nacional está en alerta por dos jugadores

En el regreso a los entrenamientos, Atlético Nacional generó cierta preocupación en la afición, teniendo en cuenta que dos titulares de Javier Gandolfi no trabajaron con normalidad.

Se trata de los mediocampistas Juan Manuel Zapata y Jorman Campuzano, quienes no entrenador con el resto de sus compañeros, ya que presentaron molestias físicas en el clásico contra Medellín.

Según se detalló desde Atlético Nacional, en los próximos días se espera analizar la evolución en la condición física de Zapata y Campuzano.

Próximos partidos de Nacional

Atlético Nacional volverá a la actividad este sábado 13 de septiembre recibiendo a Atlético Bucaramanga en la fecha 11 de la Liga BetPlay.

Posteriormente, el conjunto 'verdolaga' visitará el domingo 21 de septiembre a Unión Magdalena en la jornada 12 en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.

