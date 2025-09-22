Alerta total en Santa Fe; Jorge Bava tendría acuerdo con otro club

El director técnico de Independiente Santa Fe, el uruguayo Jorge Bava, es noticia sobre una información que lo pone afuera del conjunto 'cardenal', pues medios en Paraguay aseguran que el estratega ya tiene negociaciones avanzadas con Cerro Porteño y que en las próximas horas se daría el anuncio oficial.

Con total sorpresa se conoció una información del periodista Daniel Maciel (la cual fue replicada por el experto en fichajes Cesar Luis Merlo) sobre el futuro inmediato del actual técnico de Santa Fe, asegurando que el uruguayo tiene en su contrato con el equipo rojo una cláusula de salida que le permite fichar por Cerro Porteño.

