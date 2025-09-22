Actualizado:
Alerta total en Santa Fe; Jorge Bava tendría acuerdo con otro club
Reportes aseguran acerca de la salida del entrenador uruguayo.
El director técnico de Independiente Santa Fe, el uruguayo Jorge Bava, es noticia sobre una información que lo pone afuera del conjunto 'cardenal', pues medios en Paraguay aseguran que el estratega ya tiene negociaciones avanzadas con Cerro Porteño y que en las próximas horas se daría el anuncio oficial.
Con total sorpresa se conoció una información del periodista Daniel Maciel (la cual fue replicada por el experto en fichajes Cesar Luis Merlo) sobre el futuro inmediato del actual técnico de Santa Fe, asegurando que el uruguayo tiene en su contrato con el equipo rojo una cláusula de salida que le permite fichar por Cerro Porteño.
En Paraguay aseguran que Jorge Bava saldrá de Santa Fe
El periodista Daniel Maciel informó incluso a sus seguidores que el técnico uruguayo informó al equipo rojo de Bogotá su deseo de salir y dirigir uno de los grandes clubes que tiene Paraguay, conjunto que estaría dispuesto a pagar la alta cláusula de salida que Jorge Bava tiene con Santa Fe.
La fuente no se queda con eso y advierte que el preparador de arqueros de Santa Fe, Robinson Zapata, también podría dejar el conjunto ‘cardenal’ ante la oferta de Cerro Porteño, sin embargo, deja claro que todavía no está confirmada la salida del exportero.
🚨Cerro Porteño tiene negociaciones muy avanzadas para que Jorge Bava sea su entrenador.— César Luis Merlo (@CLMerlo) September 22, 2025
*️⃣Se trabaja para que el 🇺🇾 deje Santa Fe (hay cláusula de salida) y firme hasta diciembre de 2026.
ℹ️Primero dada por @Danymacica pic.twitter.com/Sa4UGf6b70
Sras, Sres hinchas de Cerro Porteño, estoy en condiciones de informar que Jorge Bava, DT uruguayo, 44 años, actualmente en Independiente de Santa Fe (a quienes ya comunicó su deseo de dirigir a Cerro Porteño) es nuevo técnico del Ciclón!— 𝓓𝓪𝓷𝓲𝓮𝓵 𝓜𝓪𝓬𝓲𝓮𝓵 𝓒. 🇵🇾 (@Danymacica) September 22, 2025
Títulos como Entrenador:
1 Campeonato… pic.twitter.com/rDr5z0JqE0
Santa Fe lanzó comunicado sobre Jorge Bava
La información cae con sorpresa en la hinchada de Independiente Santa Fe, club que minutos después de este fuerte rumor ofreció un comunicado a la opinión pública, mencionando que el técnico uruguayo tiene contrato vigente con el club y que su renovación dependerá de los resultados que obtenga en lo que resta del año, sin dar detalles sobre su posible salida.
Al comunicado de Santa Fe se le suma una reacción del periodista Carlos Alemán de Win Sports, advirtiendo que no solo Cerro Porteño ha ofrecido ofertas por Jorge Bava, sino que también Nacional de Uruguay está interesado en los servicios del charrúa, sin embargo, dejó claro que no hay información oficial de la salida del uruguayo y que Santa Fe confía en retenerlo.
