Cargando contenido

Alex Escobar, asistente del América
Alex Escobar, asistente del América
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Jue, 06/11/2025 - 21:31

Alex Escobar celebró la victoria de América y hasta habló de Dios

Los Diablos ganaron 0-2 en Tunja y se metieron al grupo de los ocho.

América de Cali consiguió una importante victoria 2-0 ante Boyacá Chicó en Tunja y se metió de lleno en la pelea por la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II. Tras el compromiso, el asistente técnico Alex Escobar habló en rueda de prensa y valoró el esfuerzo del grupo.

Puede leer: Tabla de posiciones de Liga Betplay tras Chicó 0-2 América (fecha 18)

Lo que dijo Alex Escobar tras la victoria de América ante Chicó

Escobar, quien ha estado a cargo del banquillo debido a la sanción del entrenador David González, destacó la actitud del equipo y su capacidad para levantarse luego de momentos complicados. “Dios es justo. El equipo se repuso con humildad, con ganas y buena planificación de juego, y con un grupo que está unido”, afirmó.

El encargado del banquillo reconoció que la victoria en Tunja tuvo un mérito especial. “No fue fácil reponernos a lo del partido anterior, pero lo supimos hacer con una buena planificación. Aquí no es fácil ganar, es el primer equipo que lo hace, y hoy ya estamos en los ocho”, expresó.

Escobar insistió en que el compromiso del grupo ha sido la base del repunte Escarlata. “Se está jugando con ganas y en ese camino debemos seguir”, sostuvo el asistente, quien resaltó el orden defensivo mostrado por el conjunto vallecaucano.

Lea también
Image
Santa Fe vs Millonarios 2025

Dos jugadores que Millonarios le 'quitaría' a Santa Fe para 2026

Ver más

“Pasó algo importante, se trabajó en la semana; el equipo siempre al inicio de los partidos había recibido goles, y hoy mantuvimos el arco en cero”, añadió. América había sufrido en defensa en sus últimas presentaciones, por lo que este resultado significó un avance importante.

Escobar también llamó a la calma, pero invitó al plantel a mantener la mentalidad ganadora. “Hay que seguir creyendo que el equipo lo va a lograr y va a pelear un campeonato”, manifestó con convicción.

Le puede interesar: ¿Farías es el nuevo técnico de Santa Fe? Eduardo Méndez se pronunció

Los partidos que se le vienen a América

Con la victoria, América llegó a 26 puntos y ahora ocupa la octava posición en la tabla de la Liga Betplay, dependiendo de sí mismo para clasificar. En la próxima jornada recibirá a Unión Magdalena en el Pascual Guerrero.

Finalmente, el asistente técnico concluyó con un mensaje de unidad: “Este equipo, ante las dificultades, se ha sabido reponer. Estamos con la mentalidad en el objetivo primero, que es entrar a los ocho. No es fácil lo que está pasando, pero somos un grupo unido que se repuso a un traspié fuerte”.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
América de Cali

América de Cali

Imagen

Alex Escobar

Imagen
Boyacá Chicó

Boyacá Chicó

Imagen
Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano

Cargando más contenidos

Fin del contenido