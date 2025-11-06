Alex Escobar celebró la victoria de América y hasta habló de Dios

América de Cali consiguió una importante victoria 2-0 ante Boyacá Chicó en Tunja y se metió de lleno en la pelea por la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II. Tras el compromiso, el asistente técnico Alex Escobar habló en rueda de prensa y valoró el esfuerzo del grupo.

Lo que dijo Alex Escobar tras la victoria de América ante Chicó

Escobar, quien ha estado a cargo del banquillo debido a la sanción del entrenador David González, destacó la actitud del equipo y su capacidad para levantarse luego de momentos complicados. “Dios es justo. El equipo se repuso con humildad, con ganas y buena planificación de juego, y con un grupo que está unido”, afirmó.

El encargado del banquillo reconoció que la victoria en Tunja tuvo un mérito especial. “No fue fácil reponernos a lo del partido anterior, pero lo supimos hacer con una buena planificación. Aquí no es fácil ganar, es el primer equipo que lo hace, y hoy ya estamos en los ocho”, expresó.

Escobar insistió en que el compromiso del grupo ha sido la base del repunte Escarlata. “Se está jugando con ganas y en ese camino debemos seguir”, sostuvo el asistente, quien resaltó el orden defensivo mostrado por el conjunto vallecaucano.