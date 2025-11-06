Actualizado:
Alex Escobar celebró la victoria de América y hasta habló de Dios
Los Diablos ganaron 0-2 en Tunja y se metieron al grupo de los ocho.
América de Cali consiguió una importante victoria 2-0 ante Boyacá Chicó en Tunja y se metió de lleno en la pelea por la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II. Tras el compromiso, el asistente técnico Alex Escobar habló en rueda de prensa y valoró el esfuerzo del grupo.
Lo que dijo Alex Escobar tras la victoria de América ante Chicó
Escobar, quien ha estado a cargo del banquillo debido a la sanción del entrenador David González, destacó la actitud del equipo y su capacidad para levantarse luego de momentos complicados. “Dios es justo. El equipo se repuso con humildad, con ganas y buena planificación de juego, y con un grupo que está unido”, afirmó.
El encargado del banquillo reconoció que la victoria en Tunja tuvo un mérito especial. “No fue fácil reponernos a lo del partido anterior, pero lo supimos hacer con una buena planificación. Aquí no es fácil ganar, es el primer equipo que lo hace, y hoy ya estamos en los ocho”, expresó.
Escobar insistió en que el compromiso del grupo ha sido la base del repunte Escarlata. “Se está jugando con ganas y en ese camino debemos seguir”, sostuvo el asistente, quien resaltó el orden defensivo mostrado por el conjunto vallecaucano.
“Pasó algo importante, se trabajó en la semana; el equipo siempre al inicio de los partidos había recibido goles, y hoy mantuvimos el arco en cero”, añadió. América había sufrido en defensa en sus últimas presentaciones, por lo que este resultado significó un avance importante.
Escobar también llamó a la calma, pero invitó al plantel a mantener la mentalidad ganadora. “Hay que seguir creyendo que el equipo lo va a lograr y va a pelear un campeonato”, manifestó con convicción.
Los partidos que se le vienen a América
Con la victoria, América llegó a 26 puntos y ahora ocupa la octava posición en la tabla de la Liga Betplay, dependiendo de sí mismo para clasificar. En la próxima jornada recibirá a Unión Magdalena en el Pascual Guerrero.
Finalmente, el asistente técnico concluyó con un mensaje de unidad: “Este equipo, ante las dificultades, se ha sabido reponer. Estamos con la mentalidad en el objetivo primero, que es entrar a los ocho. No es fácil lo que está pasando, pero somos un grupo unido que se repuso a un traspié fuerte”.
