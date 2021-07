Alex Mejía tras firmar con Santa Fe: su trabajo en la altura y el deseo internacional

En las últimas horas Independiente Santa Fe confirmó la llegada del volante Alex Mejía para el segundo semestre del 2021. El jugador, quien llega proveniente del fútbol paraguayo, habló de este nuevo reto de su carrera deportiva.

En declaraciones a los medios de comunicación de Santa Fe, el deportista agradeció la confianza de los directivos del club para poder continuar su carrera en la rojo de la capital y aseguró que desde ya su objetivo es contribuir lo mayor posible al equipo.

“Quiero agradecer a los directivos de Santa Fe por permitirme hacer parte de esta gran institución como siempre a entregarlo todo dentro y fuera de la cancha, quiero venir a contribuir y venir a aportar”, explicó Mejía.

🎙️ "Vengo a entregarlo todo" - Alex Mejía 🇮🇩.



📹 Mira las primeras declaraciones del volante en nuestro canal de Youtube.



👉 https://t.co/9D8yTuPlBY pic.twitter.com/OV3fdhD70o — Independiente Santa Fe (@SantaFe) July 14, 2021

El jugador, que llevará el número 26 con Santa Fe, aseguró que desde ya está a las órdenes del cuerpo técnico y que además espera ponerse a punto lo antes posible, tanto en lo físico por la altura y en lo deportivo.

“Estamos en plena disposición, nos ponemos a las órdenes del cuerpo técnico y que todo vaya fluyendo a medida de los días. Estamos bien, culminé trabajo con el anterior club hace 20 días pero me he venido moviendo constantemente; no es lo mismo, pero quiero colocarme bien a punto en estos días y estar a punto para lo que se viene”, puntualizó el deportista.

De los objetivos que tiene fijados en el equipo ‘cardenal’, Alex Mejía aseguró que buscará, primero ser protagonista con el equipo y después buscar títulos y hasta clasificaciones a torneos internacionales con Santa Fe.

“A corto plazo espero adaptarme a lo que el 'profe' quiere y a los compañeros y estar listo para la altura ; y por supuesto clasificar, pelear por títulos y torneos internacionales”, dijo Mejía.

Finalmente, el jugador envió un mensaje a la hinchada de Santa Fe y pidió que confiaran en el trabajo del equipo para este nuevo semestre: “A toda la afición ‘cardenal’ quiero manifestarle que estoy feliz, estoy contento en esta gran institución espero estar a la altura dejarlo todo como siempre lo he hecho; y que todos unidos sacaremos este proyecto adelante”, finalizó el jugador.