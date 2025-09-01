Alexis García caería de pie en su regreso a dirigir: suena para histórico del FPC

Durante este segundo semestre de la Liga BetPlay 2025, varios directores técnicos han dado un paso al costado. Cuatro equipos cambiaron de entrenadores, entre ellos, David González salió de Millonarios, Pablo De Muner de Águilas Doradas, Alexis García y Gerardo Bedoya del Unión Magdalena.

En ese sentido, América de Cali podría quedarse sin entrenador después de los malos resultados de Diego Gabriel Raimondi que no vive su mejor presente y la derrota ante Alianza Valledupar agudiza la crisis. Esto dejaría al entrenador argentino por fuera a falta de confirmación oficial por parte del América de Cali en sus redes sociales.

La salida de Gabriel Raimondi ya está casi decidida y faltan solo algunas horas para que América haga oficial su salida. En ese caso, el elenco escarlata ya se empieza a mover y piensa nada más ni nada menos que en Alexis García. El entrenador chocoano dejó el banquillo de Unión Magdalena y tendría la gran oportunidad y el reto de regresar a un grande del Fútbol Profesional Colombiano.

AMÉRICA DE CALI PIENSA EN ALEXIS GARCÍA

De acuerdo con información del periodista Leonel Cerrudo, Alexis García es uno de los grandes candidatos para firmar con América de Cali. “Es uno de los nombres que pensaron para reemplazar a RAIMONDI en América de Cali. Dirigió 11 equipos en Colombia”, mencionó Cerrudo.

Por ahora no hay nada asegurado con la posibilidad de que Alexis García sea nuevo entrenador de América de Cali. Se trata apenas de un rumor con las opciones que aparecen para que el chocoano tome las riendas en un momento de crisis.

Si no es Alexis García, América también está pensando en dos directores técnicos que ya han sumado experiencias dentro del club Se trata nada más ni nada menos que de Alexandre Guimaraes y Juan Cruz Real. La salida de Gabriel Raimondi parece inminente y estos tres entrenadores suenan bastante.

EL PROBLEMA QUE TENDRÍA ALEXIS GARCÍA SI LLEGA AL AMÉRICA DE CALI

Sin duda alguna, Alexis García dejó su huella en Atlético Nacional y esto rallaría un poco a la hinchada del América de Cali si llega a firmar con el club vallecaucano. Más allá de eso y con la oportunidad de ganarse a la afición, García buscaría salir de la crisis y de sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales.

Aparte de esto, en el caso de que Alexis García tome las riendas en América o en algún equipo en este segundo semestre, el chocoano no podría dirigir desde la raya después de haber iniciado el torneo con Unión Magdalena. Esto mismo ya le sucedió en el primer tramo del 2025 por la salida de La Equidad y su firma con los bananeros.

Bajo ese panorama, Alexis tendría que estar desde los palcos de los estadios mientras espera a que pase el tiempo para tomar las riendas desde la raya. García comunicaría las instrucciones a un entrenador interino en caso de tomar el cargo.