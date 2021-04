Alexis García considera que ganarle a Nacional "no es poca cosa"

En el compromiso de ida de los cuartos de final de la Liga Betplay, La Equidad sorprendió en Techo a Atlético Nacional y lo venció por la mínima diferencia. El cuadro dirigido por Alexis García consiguió una leve ventaja para el partido de vuelta ante el cuadro ‘verdolaga’ y así, conseguir el cupo a las semifinales de la liga local.

“Este 1-0 significa que ganamos y ganar es una ventaja. En Medellín no va a ser fácil, pero es un partido similar al de acá. Un partido que hay que trabajarlo bien, pero ya vamos con ventaja y eso no es poca cosa”, indicó el timonel García.

Asimismo, recalcó que “vamos con un triunfo de ventaja. En Medellín vamos ganando. Creo que hemos sido buenos para competir. No tenemos ni 5 de miedo, sabemos que tenemos un gran rival al frente, pero nosotros también sabemos comportarnos como grandes”.

Por otra parte, Alexis resaltó el buen juego que hizo su equipo: “me gustó que tuvimos carácter para no dejarnos imponer. Las camisetas de los rivales ya no nos pesan y eso fue lo más importante. Más que el equipo me quiera, es que me crean. Eso me permite planificar los partidos con la certeza que, si el equipo sigue haciendo lo que está haciendo, tiene que salir bien”.

“Hoy se compitió el juego. La alta competencia es fuerte. Se jugó con mucha pasión y como una auténtica final. Por eso fue tan competido. A los que nos gusta tanto la táctica, fue un partido delicioso de ver”, finalizó el timonel que espera hacer un buen compromiso para eliminar a Nacional y poder jugar con el ganador entre Deportes Tolima o Deportivo Cali.