Alexis García explotó tras derrota de La Equidad: fuerte crítica al arbitraje

La Equidad se despidió de sus opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay al caer en la fecha 17 por marcador 1-2 ante Fortaleza. Con este resultado, el equipo 'asegurador' quedó con 21 puntos a falta de dos jornadas para el final de la fase todos contra todos.

Al término del compromiso, el director técnico Alexis García lamentó la derrota, pero se enfocó principalmente en los errores arbitrales que le costaron el resultado a su equipo.

García cuestionó el penal que pitaron a favor de Fortaleza y la supuesta infracción de Daniel Eduardo Polanco que sancionó el árbitro Andrés Rojas y que conllevó a la expulsión del defensor.

"Fue un partido parejo, Fortaleza es un gran equipo, merece ir bien, hoy no mereció ganar. El penal no es penal, la falta de Polanco no es falta. La Equidad sigue cayendo en las mismas cosas, estamos sin defensas. Lamento mucho el desenlace del partido. La Equidad con 10 jugadores mereció más ante un gran equipo, que nos gane en la última jugada del partido, el resultado de hoy pasa mucho por que se equivocó alguien que no tenía nada que ver con la pelota", afirmó.

Por otro lado, Alexis García aseguró que en la previa del partido se mostró tranquilo por la designación de Andrés Rojas, quien cuenta con escarapela FIFA, sin embargo, durante el desarrollo del partido las equivocaciones del referí le causaron gran malestar.

El entrenador asegurador finalizó "extrañando" a Wilmar Roldán, a quien catalogó como el mejor árbitro de Colombia, y afirmando que en el país se pita de una manera muy distinta a como se hace en el resto del mundo.

"El penal que nos pitaron, al menos que la vea, por qué lo hace quedar muy mal el VAR, no entiendo por qué no la revisan. Era un partido para competir. Wilmar Roldán no puede pitar todos los partidos, nos acostumbran en el mundo a jugar a una cosa y en Colombia a otra. El mejor de Colombia pita de una manera diferente al resto", agregó.