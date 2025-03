Alexis García vive dolor de cabeza en Unión Magdalena: dos bajas confirmadas

Esta Liga BetPlay 2025-I arrancó de muy mala manera para las pretensiones que tenía Alexis García en La Equidad. Aguantó pocas fechas en el certamen y el 22 de febrero, tras la derrota ante Boyacá Chicó en condición de local, anunciaron el despido oficial del chocoano.

Después de esa salida sorpresiva por el vínculo tan grande que tiene Alexis con el cuadro asegurador, no demoró mucho en conseguir equipo para su futuro. Jorge Luis Pinto no continuará en Unión Magdalena y en su lugar, ya tenían listo al ex volante de marca.

Para Alexis García, este será un nuevo cargo con la necesidad de salir de posiciones de abajo de la tabla, y, como si fuera poco, intentar salvar a los magdalenenses del descenso después de haber ascendido. La primera prueba para el nuevo timonel conformado por Alexis y Gerardo Bedoya será recibiendo al Boyacá Chicó en el Estadio Sierra Nevada.

Sin embargo, en medio de la previa del primer partido de Alexis García como entrenador de Unión Magdalena, se confirmó una dura noticia que pudo desembocar en la salida de Jorge Luis Pinto. Dos jugadores puntuales se vieron afectados y no seguirán dentro del plantel para el futuro.

LAS DOS BAJAS CONFIRMADAS EN UNIÓN MAGDALENA TRAS LA LLEGADA DE ALEXIS GARCÍA

Se derrumbó todo en la planificación de Alexis García. Pues, desde hace unas semanas, hubo sorpresas en el club, que también influyeron en salidas del timonel anterior. Se trata nada más ni nada menos de que los jugadores, Erick Krame y Darwin Palomeque, quienes habían llegado para este torneo, fueron apartados del club y de los entrenamientos.

Hicieron sesiones en solitario en el Estadio Sierra Nevada, mientras que todo el grupo entrenaba en conjunto. Esperaron conocer sus respectivos futuros dentro del club, pero, infortunadamente, parece que no hay señales buenas de cara a lo que viene en sus carreras deportivas.

Alexis García arranca la gestión sin la posibilidad de dirigir a los dos jugadores. Erick Krame ya dio pinceladas de buen fútbol en el torneo, pero los directivos tomaron las decisiones de apartarlos.

En ese orden de ideas, el periodista, Mariano Olsen sostuvo que, “ERIC KRAME Y DARWIN PALOMEQUE acaban de ser notificados por la directiva de su no continuidad en Unión Magdalena. En próximas horas se enviarán las cartas de despido”. Los dos jugadores no seguirán y se convertirán en las primeras bajas en medio de la Liga BetPlay en donde deben salvar el panorama del descenso.