Atlético Nacional viene teniendo campañas bastante irregulares con relación a lo que es la historia del club. El onceno verdolaga estaba acostumbrado a pelear por todos los títulos y en el último tiempo ha estado lejos de eso.

Uno de los nombres que más historia tiene en la casa verdolaga es el de Alexis Henríquez. El capitán del título de la Libertadores 2016 marcó una época en el club y quedó inmortalizado en la historia del verde.

Por ello, la voz del ex defensor es una de las autorizadas para hablar de la actualidad del onceno paisa. El asistente técnico, que hasta hace poco estuvo con Lucas González en América de Cali, apuntó una diferencia radical del cuadro verde con Millonarios.

Henríquez detalló que en ambos clubes, los títulos se perciben de manera diferente y remarcó las diferencias como se celebran unos y otros. Para el exjugador es evidente que en el verde existe una vara más alta.

"Dicen que Nacional viene ganando por la Superliga. Eso no lo celebra nadie. Yo perdí con Millonarios, y qué me va a doler. Ellos se fueron celebrando como si fuera la Libertadores. Hay que ganar es la Liga o la Copa”, manifestó el ex defensor en diálogo con 'Unbreakoficial'.

El exfutbolista hizo referencia a la Superliga del año 2018, en donde los embajadores festejaron como si fuera uno de sus logros más importantes. Situación similar a lo vivido hace unas semanas tras ganar el mismo trofeo ante Junior.

Por ahora, Nacional espera por revalidar su historia continental. Los verdes deberán remontar la serie ante Nacional de Asunción para seguir en carrera por llegar a la fase de grupos.