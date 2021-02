Alfredo Arias analizó victoria del Cali y se refirió a reemplazo de Palavecino

Deportivo Cali derrotó 1-0 a Águilas Doradas en la jornada 6 del fútbol colombiano. El cuadro 'Azucarero' es el líder sólido del fútbol colombiano con 16 puntos y una diferencia de gol de 5; asimismo, el conjunto verde caleño no ha perdido ningún encuentro en el campeonato.

Sobre el estilo de juego del Cali, el técnico Alfredo Arias habló ante la prensa y resaltó que la mentalidad ofensiva se ha impregnado de gran manera, algo muy positivo para los futbolistas.

“El balance es bueno, aparte porque jugamos ante un muy buen equipo, que se defendía bien, con muchos hombres cerca de su arco, pero después salía bien. El mérito de mis jugadores es la valentía, buscar el gol y atacar todo el partido, nosotros tenemos 23 remates a favor y el rival 3, pero no porque el rival no quisiera atacar o porque no atacara, sino porque nosotros continuamente ejercimos una presión desde la primera línea de ataque a la segunda, y llegando a nuestra área, la cual le dificultó al rival el remate. Y eso es lo que permite que el equipo pueda tener el arco en cero, buen balance, vamos pasito, tenemos que mejorar, pero es bueno el balance por el equipo que tengo de valientes”, declaró.

Respecto al reemplazo de Agustín Palavecino, futbolista que finalmente fue transferido a River Plate, Arias fue sincero en lo que quiere y lo que se ha estudiado. “En cuanto a suplir a Palavecino yo ya di mi opinión, ojo, no la di extemporáneamente o porque a mí se me ocurriera, a mí se me preguntó desde la directiva si pensaba en algún nombre y di el nombre que pensé que podía venir", indicó el entrenador.

"Pero esto como todo es una decisión que toma el club, no es solo el deseo mío que prima acá, hay muchos otros aspectos que tendrá que analizar el club, yo doy en lo que me parece a mí deportivamente que, al irse 15 goles, nosotros deberíamos poder suplir para no sufrir, pero ojo, los jugadores que están lo están haciendo bien, los que queden, si no viene nadie, van a esforzarse, van a dar todo de sí, y veremos”, agregó.

Deportivo Cali jugará el próximo miércoles 17 de febrero ante el Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano.