Alfredo Arias aprobó a la hinchada de Cali: “Si nos insultan está bien”

Nueva fecha de la Liga BetPlay 2025-I en la jornada dominical que se abrió nada más ni nada menos que con el partido entre Alianza Valledupar vs Deportivo Cali. Los dos clubes necesitaban sumar de a tres para seguir en la pelea y poder sellar la clasificación en las próximas salidas.

Sin embargo, Deportivo Cali sufrió más de la cuenta, especialmente en los primeros minutos que deja en evidencia el mal momento que viven los dirigidos por Alfredo Arias. Los vallecaucanos han perdido puntos vitales para sellar la clasificación de manera anticipada y con Alianza no fue la excepción.

Tiraron a la basura los primeros 15 minutos que les costaron la derrota. Felipe Pardo marcó con un golazo y con un balón que solo tuvo que empujar aprovechando un error gigante de Rafael Bustamante que significó el segundo tanto de la tarde.

Cali no podía perder, pues, a falta de seis puntos ahora, deberá asegurar las dos victorias como sea, pero esto no los haría clasificar directamente. También tendrán que estar pendientes de lo que pase con otros clubes que necesitan asegurar sus pasos respectivos para los cuadrangulares semifinales.

Cuando acabó el partido, Alfredo Arias les dijo a sus dirigidos que se acercaran a las localidades donde estaba la hinchada azucarera y efectivamente, los aficionados demostraron el inconformismo con insultos. El entrenador explicó su decisión que sabía que iba a exponer a su equipo frente a sus seguidores.

ALFREDO ARIAS, SU FUTURO, LA CLASIFICACIÓN E INSULTOS DE HINCHADA

En la rueda de prensa posterior, Alfredo Arias explotó con un periodista que le preguntó por su continuidad. Además, habló sobre las claves que condujeron a la derrota en donde sentenció que, “lo perdimos en las dos primeras jugadas. Teníamos la pelota y la perdimos ambas veces. De ahí en más, el equipo hizo el esfuerzo y dio todo lo que tenía en cancha para achicar. Tuvimos algún remate al arco que nos faltó finiquito. Eso no viene de ahora, sino que ha sido de todo el campeonato”.

Luego, afirmó que se complica la clasificación y aseguró que, “por primera vez en el campeonato, ya no dependemos de nosotros mismos. Lo que sí es de nosotros es que en los dos partidos sumemos de a tres. Tenemos que defender esos puntos a muerte”.

En ese orden de ideas, entiende a la perfección el rechazo de los hinchas asegurando que, “la hinchada tiene todo el derecho a estar enojada, me refiero a esa gente que viene y pone su esfuerzo. Quizás yo, equivocado, mandé a mis jugadores a saludarlos, a darles el respeto y a dar la cara. Pensé que si nos insultaban estaba bien. Doy esta explicación porque no fuimos a provocar, sino a mostrar nuestra vergüenza”.

Explotó sobre su futuro cuando le consultaron sobre ello a falta de dos fechas para terminar la fase regular, “cada vez que se pierde, el planteamiento es malo. Ese análisis es fácil. Lo de mi continuidad mejor no lo contesto por respeto a ti, el respeto que vos no tenés por mí, yo lo tengo por vos”. Cali deberá por lo menos, sacar los seis puntos ante Santa Fe y Once Caldas y esperar otros resultados.