Alfredo Arias, autocrítico con Junior pese a la victoria: "Estamos fallando"

Junior derrotó 2-0 a Deportivo Pasto el pasado domingo por la decimotercera fecha de la Liga Betplay, pues los Tiburones se impusieron en el estadio Metropolitano de Barranquilla con anotaciones de Cristian Báez y José David Enamorado. Así, el equipo llegó a 25 puntos y es nuevo líder.

Al término del partido, el DT uruguayo Alfredo Arias atendió a los medios de comunicación y allí se refirió a las acciones del juego, pero no se mostró del todo satisfecho con sus dirigidos, pues considera que hay varios aspectos por mejorar.

Declaraciones de Alfredo Arias tras Junior 2-0 Pasto

Inicialmente, Arias consideró que el frente de ataque de Junior muestra bastantes falencias: "Erramos muchos goles y el otro día nos cobraron", refiriéndose al 2-2 contra Independiente Medellín.

Por ende, Arias consideró que es importante trabajar con los delanteros: "Hay varias cosas por corregir y más ahora en el tramo del campeonato. Todo será duro y parejo. Se nos viene de domingo a domingo por Copa y Liga. Toca prepararse y concentrarse".