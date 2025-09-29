Actualizado:
Lun, 29/09/2025 - 07:37
Alfredo Arias, autocrítico con Junior pese a la victoria: "Estamos fallando"
El Tiburón ganó 2-0 en el cierre de la fecha 13 y nuevamente es líder de la Liga Betplay 2025-II.
Junior derrotó 2-0 a Deportivo Pasto el pasado domingo por la decimotercera fecha de la Liga Betplay, pues los Tiburones se impusieron en el estadio Metropolitano de Barranquilla con anotaciones de Cristian Báez y José David Enamorado. Así, el equipo llegó a 25 puntos y es nuevo líder.
Al término del partido, el DT uruguayo Alfredo Arias atendió a los medios de comunicación y allí se refirió a las acciones del juego, pero no se mostró del todo satisfecho con sus dirigidos, pues considera que hay varios aspectos por mejorar.
Declaraciones de Alfredo Arias tras Junior 2-0 Pasto
Inicialmente, Arias consideró que el frente de ataque de Junior muestra bastantes falencias: "Erramos muchos goles y el otro día nos cobraron", refiriéndose al 2-2 contra Independiente Medellín.
Por ende, Arias consideró que es importante trabajar con los delanteros: "Hay varias cosas por corregir y más ahora en el tramo del campeonato. Todo será duro y parejo. Se nos viene de domingo a domingo por Copa y Liga. Toca prepararse y concentrarse".
"No supimos mantener diferencias en algunos minutos. Estoy de acuerdo que en la definición estamos fallando", confirmó Alfredo Arias.
Claro está que Alfredo Arias considera que "los jugadores están haciendo un buen campeonato, pero siempre hay margen de mejora", comprometiéndose a trabajar con el grueso de la plantilla.
"El cero en nuestro arco ha sido esquivo en el campeonato", dijo Alfredo Arias, pero al conseguirlo frente a Deportivo Pasto, mostró satisfacción con el grupo de dirigidos.
"Estoy continuamente pensando en lo que podemos corregir, mi trabajo siempre es ajustar lo que hacemos mal", ultimó el entrenador uruguayo en rueda de prensa, mostrándose algo preocupado pese al liderato en Liga Betplay.
Próximos partidos de Junior
Junior se alista para recibir a América por la ida de cuartos de final de la Copa Betplay el próximo jueves 2 de octubre a las 8:00 p. m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Por Liga Betplay volverá a jugar el domingo 5 a las 5:15 en el Metropolitano.
Fuente
Antena 2