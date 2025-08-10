Alfredo Arias celebra el liderato de Junior: "Totalmente dominadores"

Envigado y Junior protagonizaron un intenso partido por la sexta fecha de la Liga Betplay 2025-II, en donde se firmpo una igualdad 1-1 en el Polideportivo Sur. Los goles de la contienda fueron obra de Santiago Londoño para el local y Bryan Castrillón para la visita.

La propuesta ofensiva de ambos equipos, sumada a las tarjetas y la expulsión de Luis Felipe Gómez en los minutos finales, marcaron el ritmo del encuentro, el cual permite que Junior mantenga el invicto y el liderato de la Liga Betplay, algo que celebra el entrenador Alfredo Arias.

Una vez finalizó el duelo, el primer técnico en acudir a la sala de prensa fue justamente Alfredo Arias, quien lució tranquilo pese a que la intención era sumar los tres puntos. El uruguayo explicó los puntos clave del partido.

Las declaraciones de Alfredo Arias luego de Envigado 1-1 Junior

"En el gol de ellos dejamos un espacio, en el cual todavía buscamos quién lo cubría", comentó el director técnico de Junior, reconociendo que esta fue una de las falencias más graves de sus dirigidos ante Envigado este domingo.