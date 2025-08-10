Actualizado:
Alfredo Arias celebra el liderato de Junior: "Totalmente dominadores"
El Tiburón se mantiene invicto en la primera división del fútbol colombiano.
Envigado y Junior protagonizaron un intenso partido por la sexta fecha de la Liga Betplay 2025-II, en donde se firmpo una igualdad 1-1 en el Polideportivo Sur. Los goles de la contienda fueron obra de Santiago Londoño para el local y Bryan Castrillón para la visita.
La propuesta ofensiva de ambos equipos, sumada a las tarjetas y la expulsión de Luis Felipe Gómez en los minutos finales, marcaron el ritmo del encuentro, el cual permite que Junior mantenga el invicto y el liderato de la Liga Betplay, algo que celebra el entrenador Alfredo Arias.
Una vez finalizó el duelo, el primer técnico en acudir a la sala de prensa fue justamente Alfredo Arias, quien lució tranquilo pese a que la intención era sumar los tres puntos. El uruguayo explicó los puntos clave del partido.
Las declaraciones de Alfredo Arias luego de Envigado 1-1 Junior
"En el gol de ellos dejamos un espacio, en el cual todavía buscamos quién lo cubría", comentó el director técnico de Junior, reconociendo que esta fue una de las falencias más graves de sus dirigidos ante Envigado este domingo.
"Cambiamos de actitud en el segundo tiempo", dijo Alfredo Arias, teniendo en cuenta que Junior se fue abajo en el marcador al entretiempo, y que entre el 45' y el 90' tuvo opciones para darle vuelta al resultado, inclusive.
"En el segundo tiempo fuimos totalmente dominadores del partido", aseguró el entrenador de Junior, quien se va con un 'sinsabor' porque apenas consiguió un punto, pero celebra que llegó a 14 unidades, está invicto y sigue líder de la Liga Betplay.
"Envigado le costó mucho a Junior", comentó el entrenado del Tiburón, reconociendo que el cuadro dirigido por Andrés Orozco tiene virtudes en todas las fases del juego.
Por último, cuando se le preguntó acerca de las variantes nominales durante el partido, Alfredo Arias dijo que "los cambios no son mérito mío, sino de los jugadores que entran y responden bien".
Próximos partidos de Junior FC
En la séptima fecha de la Liga Betplay, Junior recibirá a Atlético Bucaramanga el lunes 18 de agosto a partir de las 5:15 de la tarde; ya el sábado 23 de ese mismo mes visitará a Millonarios FC en El Campín a las 8:30 p. m.
