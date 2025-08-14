Alfredo Arias confirmó lo peor para Junior: baja sensible en Liga BetPlay

Junior de Barranquilla se ha robado el protagonismo de la presente edición de la Liga BetPlay, ya que bajo el mando de Alfredo Arias y una reestructuración en la plantilla de jugadores, se ha convertido en sólido líder del certamen con un invicto de seis partidos sin conocer la derrota, los cuales le permiten sumar 14 unidades y ser primero.

Fuad Char le acertó a la inversión que hizo para este semestre y los resultados han sido bastante gratificantes, lo que les permite ilusionarse muy temprano con el título. Sin embargo, el panorama no parece alentador para el resto de las jornadas de la competencia, ya que perderían un importante jugador en el mediocampo, a Didier Moreno por una recaída de su lesión.

Didier Moreno descartado de Junior para el duelo ante Bucaramanga en Liga BetPlay

El volante de 33 años volvió a encender las alarmas en Junior de Barranquilla, ya que en las últimas temporadas ha sufrido una serie de delicadas lesiones que no le han permitido estar en óptima forma, tanto para el estratega Cesar Farías y Alfredo Arias.

En esta nueva temporada bajo el mando del estratega uruguayo ha tenido la oportunidad de jugar tan solo tres partidos, 186 minutos entre Liga BetPlay y Copa BetPlay. Fue justo en el duelo de copa contra Atlético Huila cuando se le notó con molestias físicas y la preocupación creció cuando no se le vio convocado en el duelo contra Envigado y, posteriormente, Arias lo confirmó.